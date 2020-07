Laci, küldök egy sms-t, csak válaszolj, hogy minden rendben!

Politikusok, ismert emberek, szervezetek sora emlékezett meg Cserdi polgármestere, Bogdán László ma reggeli halálhírére. A Parlamentben a képviselők is néma felállással tisztelegtek Bogdán emléke előtt.

Alföldi Róbert színész, rendező

Ha a világ bármikor is jobbá és emberibbé tud válni, az csak az olyan különös embereknek köszönhető, mint amilyen Bogdán Laci volt.

Az olyan embereknek, akik sem istent, sem embert nem ismerve – és ugyanakkor Istent és embert is sokkal jobban ismerve, mint talán bármelyikünk –, csak mennek előre, tűzön és vízen át, erővel, – szinte már fájó erővel, de mennek, mert tudják, hogy hova kell eljutni ahhoz, hogy a világ jobb és emberibb legyen. (...)

Kaltenbach Jenő jogász, volt kisebbségi ombudsman

Bogdán László Cserdi polgármestere, a hírek szerint, önkezével vetett véget az életének. Sokkoló hír! Talàn nem mindenki osztja a véleményemet, ha azt írom, hogy a hazai cigányság egyik kiválóságát, ikonikus alakját vesztette el. Tudom a romák között megoszlott a vélemény róla, de a falujával produkált teljesítmény önmagáért beszél, és aligha vitatható. Nyugodjék békében! (...)

Karácsony Gergely főpolgármester

Amikor legutóbb Cserdiben jártam, Lacitól kaptam egy gyönyörű fotót. A fotón Cserdi legidősebb polgára, egy gyönyörű, idős cigányasszony látható. Azt mondta, azért adja nekem ezt a fotót, hogy mindig emlékeztessen arra, hogy a cigányok csak nagyon ritkán élnek meg ilyen szép kort, és a rövidebb életük alatt is rengeteg terhet cipelnek.

Bogdán László, Cserdi polgármestere is cipelte ezeket, de nem csak ezeket. A sajátjaiét, a falujáét, sőt mindannyiunk közös terheit: a szegénységet, a kirekesztést, a jövőtlenséget, a dogmákat. Olyan terheket, amikről már rég meg kellett volna szabadítanunk magunkat, de mi az elcseszett évtizedek alatt csak pakoltuk vissza ezeket – mások vállára. (...)

Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere

(...) Közös beszélgetéseink, közéleti szerepléseink ellenére búcsúzóul azt a képet választottam róla, amikor életem legerősebb lecsóját ettem vele Cserdiben, amit Laci édesanyja készített. Ugyanis a sikeres polgármester, az ENSZ-ben is felszólaló aktivista, a cigány brand megalapításán fáradozó vállalkozó, a falujában sokakat munkához, tanuláshoz, fürdőszobához és egy szebb, tisztább és emberibb élethez segítő politikus mellett Laci nagyon is ember volt. Művész, barát, szívvel-lélekkel látó testvére minden cigány és nem cigány magyar embernek. (...)

Mérő László matematikus

Ezt a fogadást elvesztettem.

Bogdán László halálhírét hallva a fájdalom és a düh mellett döbbenten észleltem, hogy részvét, az nincs bennem. Ennek feldolgozásában Ottlik Géza szavai segítettek: „Téves, hamis és fölösleges volna ehhez bármiféle részvétünk, hiszen hozzá sem tudunk szólni, és azt sem tudjuk megmondani, vajon végleges vereséget szenvedett-e, vagy éppen fordítva, alaposan kicsellózott ilyen módon a sorssal.”

Ottliknak ez a mondata több mint ötven éve mélyen belém égett, és az ezután következő mondata is: „Nem ismertük a játékszabályait, csak azt tudtuk, hogy egy ponton túl, mint mindnyájan, már egyedül vívja ő is nagy mérkőzését, és senki emberfia nem jöhet a segítségére.” (...)

Pikó András, Józsefváros polgármestere

Elmentek.

Politikusok voltak, a hivatásunk két tiszteletreméltó végletét jelentették.

András a dolgokat intéző, a folyamatokat intelligensen irányító háttérember, Laci a konfliktusos, a jó ügyért és az övéiért folyamatosan provokáló harcos aktivista volt.

Mégis nekem mindketten másért is fontossá váltak: András az első, eredeti Századvég szerkesztőjeként és majd később a pápai zsidóság történetét bemutató legendás kiállítás létrehozójaként marad meg nekem, Laci meg a mondatai miatt, melyeket az én mikrofonom előtt is mondott és amelyek pont olyan természetességgel hagyták el a száját, amilyen brutalitással vágták mellbe az embert.

Politizáló emberek voltak és nem csak politikusok - ezért olyan fájdalmas a múlt idő.

Gyekiczki András, Bogdán László, nyugodjatok békében.

Setét Jenő, roma polgárjogi aktivista

***

Budapest Bike Maffia

Laci! Dehát ezen a nyáron is megyünk hozzád. Hogy megint találkozzunk és megmutasd a Bike Maffiásoknak, hogyan tartasz reggel meetinget a faluban, hogy ki ül a traktorra, ki fogja meg a kapát, hogy megmutasd hogyan kell az utolsó szem krumplit is kiszedni a földből, hogy minden apró darabnak mekkora súlya van, hogy ha már az ott élőknek sok, akkor hogyan lehet továbbadni azoknak akik éheznek. Hogy mutasd meg milyen az az igazi cigánylecsó aminek receptjét oly sokszor próbáltam kihúzni belőled, de egy mindig őszinte mosoly kíséretében tudattad, hogy ne is próbálkozzak.

Laci, én most küldök neked egy sms-t és kérlek válaszolj úgy, ahogy szoktál, ahova mindig odaírod, hogy barátod BL. Csak annyit kérek, hogy ne csináld már ezt, csak válaszolj és írd meg, hogy minden rendben, Cserdi tovább virágzik és te járva az országot elmondod a tapasztalataidat, gondolataidat, hogy hogyan kell, hogy lehet emberré válni az embertelenségben. (...)

***

Jobbik (sajtóközlemény)

A Jobbik közösségének minden tagja nevében őszinte részvétét fejezi ki Bogdán László, Cserdi polgármesterének a halála miatt! Osztozunk hozzátartozóinak, barátainak és tisztelőinek a fájdalmában.

Isten nyugosztalja Bogdán Lászlót!

MSZP (sajtóközlemény)

Felfoghatatlan tragédia, pótolhatatlan veszteség!

Nyugodj Békében, Barátom!

Példát és utat mutattál....

Megmutattad, hogyan lehet beilleszteni a romákat a többségi társadalomba, megmutattad, hogyan lehet reményt adni a jobb életre vágyó embereknek a szegénységből való kitöréshez.

"Magyarország nem fekete vagy fehér. Attól szép a nemzet, hogy sokszínű!"

Egy csillaggal több van odafent...

Őszinte részvétem a családnak!

Tóth Bertalan, az MSZP elnöke

