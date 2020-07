Új biciklisávok lesznek a Ferenc körúton

Új biciklisáv létesül Budapesten, a Ferenc körúton mindkét irányban, a leendő szakasz a Petőfi híd érintésével

összekapcsolja a budai és a pesti bringahálózatot,

az átalakítással az autók által használható forgalmi sávok száma ezúttal nem csökken – derült ki a Budapesti Közlekedési Központ szerdán MTI-nek nyújtott tájékoztatásából.

A nagykörúti kerékpársávok fejlesztését ezzel a szakasszal folytatják Teréz, az Erzsébet és a József körút után. A körúti sáv meghosszabbításával a Nagykörútról közvetlenül elérhető lesz a budai rakparti kerékpárút.

A BKK közölte:

az eredeti terveknek megfelelően a Ferenc körúton nem csökken az autók számára biztosított sávok száma. Fontos cél a 2x2 sáv fenntartása, hiszen a Nagykörúton belül a forgalom a Ferenc körúton és a Szent István körúton a legnagyobb.

A jelenlegi parkolók egy része is megmaradhat, a megszűnő parkolóhelyek pótlására a közeli Közraktár utcában létesítenek új parkolósávot – írták.

A BKK emlékeztetett: Budapest egyik legfontosabb útvonalán, a Nagykörúton még április végén létesült ideiglenes kerékpársáv az Üllői út és a Váci út közötti három kilométeres szakaszon. A tájékoztatás szerint a nagykörúti kerékpársáv forgalma mindössze néhány nap alatt elérte a több mint egy évtizede meglévő Múzeum körúti biciklisáv forgalmát.

Azt is írják, hogy a friss adatok szerint most már naponta legalább négyezerszer haladnak rajta kerékpárral, ezzel a Nagykörút Budapest egyik legforgalmasabb kerékpáros útvonalává vált. Bő egy hónappal ezelőtt 2500-3000 biciklisről számoltak be.