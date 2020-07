Kártérítést kaphat a jogellenesen megbilincselt nyugdíjas biciklis

Nagy Jánost még 2015-ben vittek be a hajdúszoboszlói rendőrségre, 2018-ban aztán bíróság mondta ki, hogy hátrabilincselése és az, hogy a rendőrautóban a torkába könyököltek, jogszerűtlen, indokolatlan és aránytalan volt. A Debreceni Törvényszék nem jogerős ítéletben most arra kötelezte a rendőrséget, hogy kérjen bocsánatot a férfitól és fizessen ki neki 300 ezer forintot sérelemdíjként - számolt be a jogi képviseletet ellátó Magyar Helsinki Bizottság.

A régi 4-es főút áthalad Hajdúszoboszlón, ez a város legforgalmasabb útja. Sok helybélihez hasonlóan a nyugdíjas Nagy János sem szívesen kerékpározott itt, ezért haladt a járdán 2015. október 29-én. Két autós rendőrjárőr tartóztatta fel, a férfi megadta az adatait, közben a rendőrök rádión egyeztették az adatokat, az akkor 65 éves férfi – hogy a forgalmat ne akadályozza – a rendőrautótól öt méterre lévő kerítésig tolta a biciklit. Ezt a rendőrök ellenszegülésnek és szökési kísérletnek tekintették, noha annak nem volt semmi esélye. Azóta egyébként ezen a szakaszon kerékpársávot különítettek el.

Nagy János a rendőrök feltételezésén és hangnemén felháborodott, és vitatkozni kezdett velük. Az elképedt férfi kezét hátrabilincselték, majd betuszkolták a rendőrautóba. Hátul a biztonsági övvel be is kötötték. Bár esélye sem volt ellenállásra vagy szökésre, az egyik rendőr a nyakába könyökölve 10 percen át nekinyomta a hátsó ülésnek.

Amikor bevitték a kapitányságra, a rendőrök újra testi kényszert alkalmaztak, mert szerintük a férfi ellenállt. Ő viszont úgy emlékezik, hogy földre kényszerítették, és az egyik rendőr a hasába térdelt. Nagy János már másnap panaszt tett a rendőrkapitánynál. Hogy mi is történt pontosan, nem lehetett bizonyítani, mert bár napi 24 órában kamera rögzíti, mi zajlik a folyosón, a rendőrség addig várt, amíg 30 nap múltával automatikusan törlődött a felvétel - írja a Helsinki Bizottság az esetről szóló közleményében.

Nagy János ekkor már erősen panaszkodott a hátrabilincselés okozta fájdalmakra. Így a rendőrök anélkül, hogy előállítást befejezték volna, átszállították az orvosi rendelőbe, és csak az orvos előtt vették le róla a bilincset. Keze akkor már lilult, és a vállai a mai napig fájnak.

A rendőrség nem ismerte el, hogy hibázott és megsértette a Magyar Helsinki Bizottság ügyfelének alapjogait, ezért Nagy János bírósághoz fordult. A Debreceni Közigazgatási Munkaügyi Bíróság 2018-ban jogerősen kimondta: a bilincshasználat az orvosi rendelőbe szállítás idején már jogszerűtlen volt. Ahogyan aránytalan és szükségtelen volt az idős férfi ellen testi kényszert alkalmazni a rendőrautóban, hiszen már hátrabilincselték és biztonsági övvel is rögzítették.

Nagy János személyiségi jogi pert indított a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitánysággal szemben. Mindig is szülővárosban élt, rokonsága, gyerekei és unokái is hajdúszoboszlóiak, a rendelőben sokan látták őt megbilincselve, és hamar híre ment az esetnek. Az átéltek annyira felzaklatták a férfit, hogy terápiára szorult, és mai is gyógyszeres kezelés alatt áll.

A Debreceni Törvényszék hétfőn megállapította, hogy a rendőrség megsértett Nagy János emberi méltósághoz, személyi szabadsághoz, valamint a testi épséghez és egészséghez fűződő személyiségi jogait. Az egyelőre nem jogerős ítélet nyilvános bocsánatkérésre kötelezi a rendőrséget, amit az MTI-hez is el kell juttatni. Emellett a rendőrségnek 300 ezer forintos sérelemdíjat kell fizetnie.