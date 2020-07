Csúnyán megsérült egy nő a 39-es buszon, amelyik elé bevágott egy biciklis

A rendőrség még szerdán tett ki egy felhívást, hogy egy szabálytalanul közlekedő biciklist keresnek, és nyomozást folytatnak közúti baleset gondatlan okozása miatt ismeretlen tettes ellen. Hozzá egy videót is közzétettek, amin látható, hogy egy biciklis kihajt a busz elé, ami ezért teljesen lefékez, majd a biciklis elhajt.

Az eset május 20-án történt a XII. kerületben az Ignotus utca és a Csaba utca kereszteződésében. Amikor a buszvezető fékezéssel próbálta elkerülni a balesetet, egy utas elesett a buszon és megsérült. A szerdai rendőrségi hírben csak ennyi volt, azóta a Bors megtalálta a balesetet szenvedő nőt, és durva fotókat is közölt a sérüléséről.

Anikó a busz végén utazott, amikor a hirtelen fékezés miatt előre repült, és durván beverte a fejét az előtte lévő ülésbe, amitől vérezni kezdett. Aztán arra eszmélt, hogy a busz padlóján fekszik, és a söfőr kérdezgeti, hogy jól van-e.

Azonnal mentőt hívtak, a sofőr közben segített, zsebkendőt adott, és a többi. A János Kórházba vittek, én pedig természetesen szóltam a bátyámnak, de a vírus miatt nem jöhetett be. Reggel héttől fél kettőig voltam bent. Közben CT- és röntgenvizsgálatom is volt, és kiderült: harántosan szétrepedt az orrom, ahogy a homlokom is, amit 7-8 öltéssel kellett összevarrni