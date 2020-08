Gyermekprostitúció vádjával kapcsolták le a budapesti bűnbandát

A BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói éppen egy életveszélyt okozó testi sértés ügyében folytattak nyomozást, amikor a rendőrség vasárnapi beszámolója szerint olyan információk merültek fel, hogy az ügy egyik érintettje a jövedelmét fiatal lányok futtatásából szerzi.

A nyomozás során így aztán feltérképezték a 19 éves B. Alex kapcsolatait, így látókörükbe került a férfi testvére és egyik barátja is. A nyomozás adatai szerint a 22 éves B. Attila és a 20 éves L. Tamás szintén kiskorú lányokat szerveztek be, akiket Budapest belvárosában – az utcákon, szórakozóhelyeken és hotelekben – prostituáltként futtattak, alkalomadtán pedig drogot is árusíttattak velük.

A nyomozók megállapították, hogy B. Alexnek, az általa koordinált tevékenységben egy bizonyos S. Eszmeralda is segített; a nő szintén lányokat szervezett be a prostitúcióba, továbbá találkozókat szervezett, ahova időnként ő maga szállította a fiatal lányokat, akiket tanácsokkal és szükséges eszközökkel is ellátott. S. Eszmeralda olykor maga is „aktív szerepet vállalt“ a szexuális tevékenységben és a drogkereskedelemben – csakúgy, mint a szintén letartóztatott B. Marianna is.

A három férfit és a két nőt a budapesti rendőrök 2020. július 30-án reggel fogták el,

B. Alexet háromrendbeli gyermekprostitúció kihasználása bűntett, egyrendbeli 18. életévét be nem töltött személyről pornográf felvétel készítése bűntett, kétrendbeli kitartottság bűntett, valamint kábítószer-kereskedelem bűntett miatt,

B. Attilát egyrendbeli prostitúció elősegítése bűntett, egyrendbeli kitartottság bűntett, valamint kábítószer-kereskedelem bűntett miatt,

L. Tamást egyrendbeli prostitúció elősegítése bűntett és egyrendbeli kitartottság bűntett miatt,

S. Eszmeraldát prostitúció elősegítése bűntett és kábítószer-kereskedelem bűntett miatt, továbbá

B. Mariannát kábítószer-kereskedelem bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki,

őrizetbe vették őket és hamarosan döntés születik a letartóztatásukról is.