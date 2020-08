Zavarta a sírás, rendszeresen megverte a másfél éves gyermeket

Letartóztattak egy 32 éves férfit, aki a másfél éves nevelt gyermekét hónapokon át rendszeresen ütötte-verte, közölte a Somogy megyei főügyészség. A neten ismerkedett meg a gyermek anyjával, idén májusban össze is költöztek. A férfit zavarta a gyereksírás, ezért naponta többször is megverte, rángatva dobta be a kiságyába. A bántalmazástól nyolc napon túl gyógyuló, csonttöréses sérüléseket szenvedett az áldozat.