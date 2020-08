Már 43 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Pápán

Pápán 6 új koronavírus-fertőzöttet azonosítottak, így 37-ről 43-ra emelkedett a városban az igazolt esetek száma – írja az Infopápa.hu Áldozó Tamás polgármester szerda esti bejelentése nyomán.

A karanténban tartózkodók száma is nőtt, ők már 188-an vannak, közülük 121 fő járványügyi megfigyelés, 32 fő járványügyi elkülönítés és 35 fő járványügyi zárlat alatt áll. A polgármester szerint a kontaktkutatás folyamatosan zajlik, így a karanténba utaltak száma még a következő napokban is várhatóan nőni fog.

A Napsugár bölcsőde 9 dolgozójának a koronavírus-tesztje viszont másodszor is negatív lett, az intézményben csütörtökön elkezdődik a fertőtlenítés. Kedden írtuk meg, hogy bezárták a városban a Vajda Péter Lakótelepi Óvodát, mert pozitív lett az egyik odajáró gyerek tesztje, de a polgármester szerint ott is megkezdődött a fertőtlenítés, amelynek a befejezése után újra fogadhat majd a gyerekeket az óvoda is.