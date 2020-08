Soros: Magyarországot elfoglalták az erők, amik ellenzik az unió értékeit

Kilencvenedik születésnapja alkalmából készített interjút Soros Györggyel a Népszava. A magyar–amerikai üzletember főként a közös európai válságkezelésről és az Európai Unió jövőjéről beszélt.

Soros szerint olyan válság van most, ami a legsúlyosabb krízisnek tekinthető a II. világháború óta. Ebben a válságban pedig „Euró­pa nagyon sérülékeny helyzetben van, sokkal inkább, mint az Egyesült Államok. Az USA a történelem leghosszabb ideje működő demokráciái közé tartozik. De még az USA-ban is egy pökhendi szélhámos, mint Trump, meg tudta nyerni az elnökválasztást, és belülről alá tudja ásni a demokráciát.”

Azt is mondta, bizakodik, hogy Trump elnökségének novemberben vége lesz.

Az Európai Unió sokkal sérülékenyebb helyzetben van, mivel nem kész formáció. Továbbá sok ellensége van mind belülről, mind kívülről

– mondta Soros. A lap megkérdezte, kik ezek az ellenségek:

Sok politikai vezető és mozgalom ellenzi azokat az értékeket, amelyek alapján az Európai Uniót megalapították. Két országban ezek az erők lényegében elfoglalták az államot, Orbán Viktor Magyarországon, Jaroslaw Kaczynski Lengyelországban. Ez úgy történik, hogy közben Lengyelország és Magyarország az EU által folyósított strukturális támogatások legnagyobb kedvezményezettje.

De leginkább mégis Olaszország miatt aggódik, ahol szerinte Európa támogatóinak aránya csökken, és az eurózónában maradás támogatottsága is visszaesett.

Ezután bírálta a „Fukar Ötöket”, azokat a tagállamokat (Hollandia, Ausztria, Svédország, Dánia és Finnország), amelyeknek szerinte önző módon sikerült elérniük, hogy a közös fellépés gyengébb legyen a szükségesnél.

A klímaváltozás elleni küzdelmet szolgáló politikára, a védelmi politikára vonatkozó tervek visszanyírása különösen csalódást keltő. Másodsorban biztosítani akarják azt is, hogy az uniós forrásokat jól költsék el. Ez problémát okoz a déli tagállamok számára, amelyeket a legsúlyosabban érintett a vírus.

Európa külső ellenségei Soros szerint sokan vannak, „de van egy közös jellemzőjük: ellenzik a nyílt társadalom eszméjét”. Ebben a sorban pedig Oroszországot megelőzte Kína, mondta. „Egykor Oroszország volt a legnagyobb ellenség, de nemrégiben Kína lehagyta Oroszországot. Kína vezető szerepet tölt be a mesterséges intelligencia terén, amely az ellenőrzés eszközeit hozza létre. Ez utóbbiak hasznosak egy zárt társadalom számára, és halálos veszélyt jelentenek egy nyílt társadalomnak. Ez felborítja az erőviszonyokat a zárt társadalom javára.”

A koronavírus is kárára van a nyílt társadalomnak Soros szerint, „mivel a megfigyelés mesterséges intelligencia által előállított eszközei igen hasznosak a vírus megfékezésében, és ez még a nyílt társadalmakban is elfogadhatóbbá teszi ezen eszközöket”.

A Black Lives Matterről is beszélt. „Ebben a forradalomban szobrok dőlnek le, és a politikai korrektség mindenekfelettivé vált. Néhányan ezt a tagadás kultúrájának nevezik. Úgy vélem, ez átmeneti jelenség. Azt is gondolom, hogy ezt túlzásba vitték. Az egyetemeken is a politikai korrektség kérdése túlzott szerepet kap. A nyílt társadalmak támogatójaként a politikai korrektséget politikailag inkorrektnek tartom. ­Sosem szabadna elfelejtenünk, hogy a különböző nézetek pluralitása lényeges eleme a nyílt társadalmaknak” – válaszolta.