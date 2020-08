Szíjj László adriai luxusjachtján nyaral Szijjártó, közben irodai fotókat posztol

Az Átlátszó fotózta le egy gumicsónakból Szijjártó Pétert, miközben a külügyminiszter a tiszakécskei nagyvállalkozó, Szíjj László tulajdonában lévő Lady MRD nevű, 7 milliárd forintos luxusjachton tölti idejét a családjával a horvát Adrián, Biograd Na Morutól 25 kilométerre délre, a szárazföldtől körülbelül tizenöt kilométeres távolságra.

Szijjártó ugyanakkor hétfőn olyan képet posztolt a Facebookra, amin épp egy dolgozószobában telefonál, és azt a szöveget írta alá, hogy aznap reggel a három balti ország külügyminisztereivel egyeztetett a belarusz helyzetről. Vasárnap pedig egy másik irodai képet tett közzé, amihez azt írta, az Európai Unió külügyi főképviselőjével, Josep Borrellel és Heiko Maas német külügyminiszterrel tárgyalt telefonon.

Mindeközben viszont az Átlátszó szerint augusztus 16-án Szíjj jachtján fotózták le a politikust. A lap a jacht útvonalát megnézve azt is írja, hogy a külügyminiszter ekkorra már több napja lehetett a hajón. A Lady MRD augusztus 8. és 11. között Sibenik kikötőjében tartózkodott, innen 12-én a közeli Spliti-öbölbe ment, majd a reptér alatti öbölben várakozással töltötte a déli órákat. Szintén ezen a napon délelőtt 10 óra körül az OE-LEM magángép megérkezett Splitbe, írják. Hozzáteszik azt is, ezt az osztrák bejegyzésű luxusrepülőgépet korábban Orbán Viktor miniszterelnök is használta.

A Lady MRD ezután elindult Splitből, augusztus 13-án csütörtökön Visen, a Komiza melletti partrészen horgonyzott le, majd északnak fordult, és pár napot a parttól távol a Kornati-szigetek öbleiben töltött. Vasárnap reggel Zut szigete mellett szedte fel a horgonyt, és indult vissza délre.

Mikor azonban Szijjártóék észrevették, hogy az Átlátszó fotózza őket, kikapcsolták a jachton az AIS-t (Atomatic Identification System), a tengeri navigáció legfontosabb berendezését, így a hajó eltűnt a radarról.

Minderre a külügyminisztérium is reagált. Menczer Tamás államtitkár azt írta a Facebookon:

A mai hírekkel kapcsolatban: igen, a miniszter szabadságát tölti, és közben dolgozik. Számos külügyminiszterrel tárgyalt telefonon, foglalkozott a beruházás-ösztönzési támogatásokkal, velem pedig a nemzetközi sporteseményekre vonatkozó – koronavírussal kapcsolatos – szabályokat dolgozta ki.

Hozzátette azt is, hogy a „képmutatás csúcsa”, hogy egy családja körében lévő embert fotóznak a magánéletében.