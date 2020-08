Tizenhéttel nőtt az aktív fertőzöttek száma, két beteg meghalt

22 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 5155 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt két idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 613 fő, 3695-en pedig már meggyógyultak - olvasható a koronavírusról szóló kormányzati portálon.

Az aktív fertőzöttek száma 847 fő, ez szombathoz képes 17 fős emelkedést jelent.

Az aktív fertőzöttek 36%-a, az elhunytak 60%-a, a gyógyultak 43%-a budapesti. 59 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen.

Európa legtöbb államában romlik a járványügyi helyzet, ezért szeptember elsejétől a jelenleginél szigorúbb szabályt kell alkalmazni a külföldi utazásokra, amire a jövő heti kormányülésen tesz javaslatot az Operatív Törzs.

Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta:

a legnagyobb veszély továbbra is a koronavírus-fertőzés behurcolása, ezért szükség lesz újabb tiltó intézkedésekre. A kormányfő mindenkit arra kért, hogy déli irányba ne foglaljon nyaralást szeptember 1-je után, mert az bele fog ütközni a határvédelmi intézkedésekbe. A miniszterelnök szerint a magyar állapotokhoz képest a legtöbb országban romlik a koronavírus-helyzet, ezért az a korábbi állítása, hogy Magyarország számára a legnagyobb veszélyt a fertőzés behurcolása jelenti, nemcsak, hogy érvényes, de érvényesebb, mint korábban volt.

Szombaton Horvátországban a negyedik egymást követő napon döntött rekordot az újonnan azonosított koronavírus-fertőzöttek száma, meghaladva a háromszázat. A legtöbb új fertőzöttet továbbra is a tengerparti szakaszokhoz lehet kötni, ahol főleg a szórakozóhelyeken, a fiatalok között terjed a vírus, ezért a válságstáb újabb szigorításokat vezetett be Split-Dalmát megyére. Szlovéniában is nőtt a napi új esetek száma.

Olaszországban több mint ezer új koronavírus-fertőzést mutattak ki az elmúlt 24 órában - utoljára május 12-én volt magasabb az egy nap alatt regisztrált új esetek száma. A legtöbb új esetet a Róma melletti, legnagyobb forgalmú olaszországi repülőtérnek helyet adó Lazio tartományban regisztrálták: 215 embert, akiknek csaknem a kétharmada nyaralásból hazatérő volt.

A hazai adatok részletesebben az alábbi grafikonjainkon is követhetők: