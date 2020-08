A villamossíneken járnak a buszok a Bartók Béla úton

in lehet felszállni.

A 114-es, a 213-as és a 214-es autóbuszok a Móricz Zsigmond körtér felé továbbra is a villamospályán haladnak a Hamzsabégi út és a Fadrusz utca között, mostantól azonban a Móricz Zsigmond körtér és a Hamzsabégi út között Dél-Buda felé is a vágányokon közlekednek. A Móricz Zsigmond körtéren a buszok a 19-es és a 49-es villamos megállójából indulnak dél-budai végállomásuk felé, és a Kosztolányi Dezső téren is a 19-es, 49-es villamossal közös megállót használnak.