Miskolc önkormányzata a területileg illetékes járványügyi hatósággal egyeztetve

péntektől kijárási és látogatási tilalmat léptet életbe a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által fenntartott három idősotthonban és három gondozóházban

– tájékoztatta a polgármesteri hivatal az MTI-t csütörtökön. A közlemény szerint további szigorítások bevezetését is szükségesnek tartják, így hétfőtől az önkormányzat és a Miskolc Holding Zrt. ügyfélszolgálatain az eddigi kötelező maszkviselés és kézfertőtlenítés mellett minden esetben lázmérés is lesz. A Búza téri és a Vasgyári piacon, valamint a város által működtetett őstermelői piacokon is fokozott óvintézkedéseket vezetnek be, péntektől kötelező a maszkviselés. Úgyszintén kötelező a maszkot felvenni az autóbuszokon és a villamosokon.