A második hullám jobban leterheli majd az egészségügyet

A Magyar Orvosi Kamara levélben fordult Kásler Miklós és Pintér Sándor miniszterekhez, hogy az egészségügy alapos felkészítését kérjék.

Kincses Gyula, a MOK elnöke szerint érthető, hogy a kormánynak a gazdaságot és az emberek megélhetését is szem előtt kell tartania.

Kincses az ATV Híradóban arra figyelmeztetett, hogy a lélegeztetőgépek önmagukban nem elégségesek, üzemeltetésükhöz megfelelő szakszemélyzet szükséges.

Most egy veszélyhelyzet, egy kockázat van. Nem tudjuk, hogy ez most egy csúcs, ami le is cseng, egy idő után, aztán majd október-novemberben támad újra, vagy egy exponenciális fejlődés miatt máris ráömlik az egészségügyi ellátó rendszerre. Többesélyes még a meccs. Ez fogja eldönteni a stratégiát.