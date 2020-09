Ismét rekord: 510 új koronavírus-fertőzött egy nap alatt

510 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 7892 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – adta hírül a kormányzati tájékoztatási portál.

A regisztrált, aktív fertőzöttek száma jelenleg 3316 fő. Negyvenhárom százalékuk budapesti, az elhunytak 59 százaléka élt a fővárosban. Jelenleg 139 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 9-en vannak lélegeztetőgépen.

Ahogy az új fertőzések adatai is figyelmeztetnek, a járvány nem ért véget, a második hullám hazánkat is elérte, az aktív fertőzöttek száma ismét emelkedik, ezért nagyon fontos továbbra is a fegyelmezettség, a beutazási korlátozások és az általános higiénés szabályok betartása – írják.