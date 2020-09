A legjobb magyar sajtok már a világ élvonalában is megállják a helyüket

Idén szeptember 5-én Etyeken, az Etyek Látogatóközpontban tartották a legjobb hazai kézműves sajtok és tejtermékek versenyét, a Sajtmustrát. Ez már a nyolcadik ilyen rendezvénye volt a Sajtkészítők Egyesületének, amelyen a koronavírus járvány miatt ezúttal elmaradtak a kültéri rendezvények, például a sajtkedvelők által legjobban várt vásár, ahol máskor nem csak kóstolni lehet, hanem alaposan feltölteni az otthoni készletet a legkiválóbb honi tejtermékekből.

Ebben az évben két programból állt össze a Sajtmustra, az egyik a megszokott sajtbírálat, a másik pedig egy szakmai konferencia volt. A bírálat szakmaisága is hasonlóan a nevezett tejtermékkel évről évre fejlődik - avatott be Hegedűs Imre a Sajtkészítők Egyesületének el alelnöke. Azt is elmondta a szakmai vezető, hogy a hazai sajtbírákat az egyesület képezte ki és havonta szakmai tréningeken vesznek részt, sőt nemzetközi sajtversenyeken is gyarapítják tudásukat, például a csehországi mikulovi és a legjelentősebb párizsi sajtversenyen is szerepeltek. Arról is beszélt Hegedűs Imre, hogy a VIII. Sajtmustrára 100 tételt neveztek és örömmel tapasztalták, hogy a sajtok és tejtermékek minősége továbbra is javulást mutat, így nem véletlen, hogy 2020-ban 6 arany, 9 ezüst és 10 bronz minősítés született.

A VIII. sajtmustrán Arany minősítést ért el: házi vajával a Tolbán Sajt, krém fehér sajtjával a Tóth Gábor, Baráthegyi Zsíros tehénsajt krémjével a Szimbiózis Alapítvány, illetve parenyicájával Csontos Jánosné, valamint Parasztsajt raklettje Ficsor Árpádtól és a kékpenésszel érő félkemény sajt a Magyardombegyházi Sajtműhelytől.

A konferenciáról is beszélt az elnökségi tag, amelyről elmondta, hogy a szervezésnél és a lebonyolításnál is nagyon ügyeltek rá, hogy megfeleljenek a járványügyi előírásoknak, illetve alkalmazkodniuk kellett a határzárhoz is, így a külföldi előadok online tartották meg előadásaikat. Olyan szakmai témák voltak napirenden, mint az alvadékvágás módszerei, a rézüst szerepe vagy éppen a sajtkéreg kezelése, illetve a sajtérlelés elmélete és gyakorlata, valamint a tejtermékek piacvédelme.