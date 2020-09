Koronavírusos lett egy önkormányzati dolgozó Egerben. A hivatal munkatársa fiától kaphatta el a fertőzést. Mirkóczki Ádám, Eger polgármestere sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy az önkormányzat számos intézkedést hozott reagálva a második hullámra.

Vasárnap reggel az önkormányzat is megerősítette az Egri ügyeknek, hogy valóban igazolták a koronavírust az egyik önkormányzati dolgozónál, aki vélhetően fiától kaphatta el a vírust. A portál idézte Mirkóczki Ádám polgármestert is, aki szerint az intézmények fertőtlenítése folyamatosan zajlik, a fertőtlenítőkészleteket felmérték, jelenleg Eger tartalékai elégségesek, de döntöttek beszerzésekről is. Helyes döntés volt minden egri háztartásba mosható maszkokat eljuttatni, de még több ezer maszk van tartalékon a városnak.

Mirkóczki Ádám szerint a tavasszal kihelyezett fertőtlenítőpontokat bármikor ki tudják helyezni újra. Az ottani munkát önkéntesekkel tudnák megoldani, mivel a tavasszal segédkező intézményi dolgozók és sportolók munkájuk miatt már elfoglaltak. Ezért önkéntesek jelentkezését várják.