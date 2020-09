A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal nyáron különösen nagy figyelmet fordít az élelmiszerek és vendéglátóhelyek ellenőrzésére. A nyár véget ért, és a hivatal portálján közölte a 2020-as évi nyaraló évszakban gyűjtött eredményeit, tapasztalatait.

A hivatal munkatársai július 1-jétől augusztus 20-ig tartó országos akciójában több mint 4500 létesítményt és 15 000 hazai és külföldi élelmiszertételt vizsgáltak. A jelzett időszakban 163 alkalommal figyelmeztetést, 348 esetben, összesen 22 120 622 Ft értékben bírságot szabtak ki az ellenőrök, sőt 85 vállalkozásnak pedig a tevékenységét is felfüggesztették. Az ellenőrzött élelmiszertételek 5,3%-át, 12,5 tonna élelmiszert kellett kivonni a forgalomból.

A Nébih tájékoztat arról is, hogy az országosan összehangolt, a teljes élelmiszerláncra kiterjedő ellenőrzéseket a megyei kormányhivatalokkal együttműködve végezték. Elsősorban a turisztikai szempontból frekventált helyeken működő kereskedelmi és vendéglátó létesítményeket, mozgóboltokat, büfékocsik és mozgó vendéglátók tevékenységét (street food, strandon sétáló kürtöskalácsárus stb.) ellenőrizték. Emellett kiemelt figyelmet fordítottak a nyáron közkedvelt fagylaltozókra, akiknél a hűsítő édesség előállítását és forgalmazását is vizsgálták. Mindezek mellett gondja volt a hivatalnak az ifjúsági és gyermektáborok étkeztetésére is. Ezenfelül 15 165 hazai és külföldi élelmiszertételt vontak vizsgálat alá. Egyes előkészített (fűszerezett, pácolt) hústermékeket, illetve a már említett fagylaltokat laboratóriumban is vizsgálták.