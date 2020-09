Megújulhat a Budakeszi út

A Budakeszi út felújítása érdekében összehangolt cselekvésről döntött Budakeszi, a II. kerület és a XII. kerület polgármestere. A városvezetők kérik a kormányzattól egy hatástanulmány elkészítését az út felújításáról, az ehhez kapcsolódó P+R parkolók létesítéséről, valamint a Budakeszit elkerülő út megépítéséről – közölte a Hegyvidéki Önkormányzat.

Az MTI beszámolója szerint a polgármesterek szerdai egyeztetésükön egyetértettek, hogy közös érdek az agglomerációs közlekedés megoldása, melynek része, hogy mielőbb elindulhasson a Budakeszi út teljes felújítása, szakaszos buszsáv létesítésével. Az együttműködéshez csatlakozott a Fővárosi Vízművek vezetése is, hogy az út felújításával egyidőben kicseréljék az itt húzódó főnyomócsöveket, ezek meghibásodása ugyanis az elmúlt időszakban többször is jelentős fennakadásokat okozott. A csőtörések megelőzésén túl ezáltal a város vízellátásának biztonsága is tovább növelhető.

Győri Ottilia budakeszi, Őrsi Gergely II. kerületi és Pokorni Zoltán XII. kerületi polgármester megállapodása szerint a hatástanulmány elkészítését a három önkormányzat, valamint a Fővárosi Vízművek 3-3 millió forinttal támogatná. Kitértek arra is, hogy a Zsámbéki-medence településeiről jelenleg naponta átlagosan 11 ezer autó érkezik a fővárosba, ezek nagy része pedig a II. kerület és a Hegyvidék útjait terheli. A Budakeszi úti leendő felújítás, a hozzá kapcsolódó fejlesztésekkel ösztönözné a tömegközlekedési eszközök használatát, és jelentősen csökkentené a két fővárosi kerületre háruló terhelést.