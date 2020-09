Naponta hétezren kérnek koronavírus tesztet Magyarországon

A koronavírus-járvány élénkülése miatt naponta hétezren kérnek tesztet, ezért is kellett növelni az eredmények szállításához szükséges betegkocsik számát – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos egy online egészségügyi konferencián.

Kiemelte, hogy a második hullám idején is a legveszélyeztetettebb csoportba tartozó idős és krónikus betegek védelmére kell koncentrálni, ezért is rendeltek el a kórházakban teljes körű látogatási tilalmat. A szociális intézményekben pedig kijárási, látogatási és felvételi korlátozást vezettek be.

Jelenleg főként a fiatal felnőtt, 20–29 éves korosztályt érinti a megbetegedés, ezért is alacsonyabb a halálozási arány Magyarországon.

Védőoltás

Kérdésre válaszolva Müller Cecília azt mondta: ha lesz is védőoltás, azt mindenképpen az „első vonalban” dolgozóknak kell megkapniuk. Először az egészségügyben dolgozóknak, majd a magas kockázatú csoportokba tartozóknak (idősek, krónikus betegek), illetve az ország közszolgáltatásában részt vevőknek, valamint a pedagógusoknak kell hozzájutniuk az oltóanyaghoz.

Iskolák

Müller Cecília szerint az iskolakezdésre hozott intézkedések beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. Ha vannak vagy lesznek is fertőzések, azok szerinte izolált esetek. Az országos tisztifőorvos arra kérte a pedagógusokat, csak egészségesen vegyék fel a munkát. Több esetben ugyanis előfordult, hogy tüneteket mutató pedagógus ment be az iskolába.

Háziorvosok

Müller Cecília a háziorvosok elmúlt féléves munkáját is értékelte a konferencián. A tisztifőorvos elmondta: voltak ugyan fennakadások, de a kollégák alapvetően helytálltak. Hasznosnak bizonyult a telemedicina rendszere, a telefonos gyógyszerfelírás, valamint az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér is komoly szerepet kapott.