Én is minden napot úgy kezdek, hogy megnézem a számokat. Nem szeretek rossz hír postása lenni, de készüljünk fel arra, hogy ez a szám lesz még magasabb. Amire figyelnünk kell, az nem a megbetegedések, hanem a halálesetek száma – mondta Orbán Viktor szombat este az M1-nek adott interjújában arról, hogy 916 azonosított fertőzöttel rekordot döntött a 24 óra alatt azonosított koronavírus-fertőzöttek száma. Ha sikerülhet alacsonyan tartani a halálesetek számát, a védekezés sikerét a megmentett életek számában lehet mérni – fűzte hozzá a miniszterelnök.

Veszélyhelyzetben védekezni kell, így volt ez tavasszal és így van most is. Ha azt akarjuk, hogy sikeres legyen most is a védekezés, kell egy haditerv. Ősszel annyival könnyebb a helyzet, hogy van már élő tapasztalatunk. Tavasszal még egy ismeretlen ellenséggel álltunk szemben, mára viszont kiismertük. Magyarországon is kellett izgulnunk azon, hogy képes lesz-e a magyar egészségügy megvédeni az embereket – fejtegette Orbán Viktor, aki köszönetet mondott az orvosoknak, ápolóknak, Müller Cecílía országos tisztifőorvosnak.

A magyar egészségügy kibírta a nyomást, őszre sikerült felkészíteni a kórházakat a második hullámra. Könnyebb a helyzet most azért is, mert aki időt nyer, életet nyer. A nyári nemzeti konzultáció eredményei alapján a kormány tudja, hogy az emberek mit szeretnének, illetve, hogy hogyan irányítsa a kormány a védekezést.

Tavaszhoz képest sokkal nyugodtabb vagyok, van mellettem 1 800 000 ember, köszönöm, hogy kijelölték a védekezés irányát, amely úgy hangzik: Magyarországnak működnie kell – utalt a miniszterelnök a járványügyi nemzeti konzultációra.

Bármely magyar családanya vagy dolgozó mondataiból azt lehet kiolvasni, hogy aggódnak, nem ismétlődik-e meg az, hogy le kell zárni az országot, lesz-e munka, és kétséges, hogy a család megtakarításai kibírják-e a járvány végéig. Azt akarják, hogy működjön az ország – vonta le a következtetést a miniszterelnök.

A dolgok működőképességét fenn lehet tartani. Azt a néhány biztonsági szabályt amit meghoztunk, mindenképpen tartsuk be. Hordjunk maszkot, ha rosszul érezzük magunkat, ne menjünk emberek közé. Tudni kell, hogy ha nem lehet látogatni, akkor tartsuk magunkat ehhez, fogadjuk el, hogy ha a boltban csak maszkot kell hordani, akkor viseljük is. Ma hoztunk néhány olyan döntést, amely szankciókat von maga után, tehát ha valaki bemegy a boltba, akkor azt is megbüntetik, aki maszk nélkül besétál, ugyanakkor a boltost is.

Ha az emberek nem tartják be a szabályokat, ki kell kényszeríteni

– fogalmazott Orbán Viktor. Szeretném világossá tenni, hogy mi a közös érdektől vezérelve hozzuk ezeket a döntéseket. Azt akarjuk tehát mondani, hogy emberek, ezek a szabályok mind értelmes szabályok, védelmi szabályok, ha nem tartjuk be ezeket, bajt hozunk magunkra. Csak ezt nem durván kell, hanem a közjó értelmében az együttműködés hangján kell megfogalmazni – húzta alá.

A miniszterelnök szerint tavasszal nem tudták, mekkora kárt tud okozni a koronavírus, az volt a lényeg, hogy az egészségügyre nehezedő nyomást csökkentsék. Magyarország jól vette akkor az akadályt. Összevetve az ország teljesítményét más országéval, sikeresek voltunk a védekezésben.

Amíg a halálozási számok nem emelkednek, addig fel sem merül a gondolat, hogy az iskolákat be kellene zárni

– jelentette ki Orbán Viktor. A döntéseket úgy kell meghozni, hogy a szakembereket meghallgatjuk és az ő véleményük megismerése után alkotjuk meg a döntéseinket. Most a legfontosabb az azonnali reagálás. A cél érdekében minden héten 2-3-szor találkozom az operatív törzzsel – fűzte hozzá.

Abban minden szakember egyetért, hogy a legnagyobb veszélynek a krónikus betegségben szenvedők és az idősek vannak kitéve. Ők folyamatosan figyelik, hogy mi történik, azt vizsgálják, hogy bezárják-e a kórházakat, megváltoztassák az idősotthonok látogatási rendjét, vagy hogy bemehetnek-e a szülők az iskolába, vagy az iskolába belépő gyerekek testhőmérsékletét megmérjék-e. Október 1-től ez kötelező lesz, és a feltételek is adottak lesznek hozzá. Napról-napra olyan döntéseket hozunk, amellyel védjük az idős magyar emberek életét. Mindeközben az országnak működnie kell és a két dolog együtt szerintem lehetséges – ismételte meg a miniszterelnök.

A legfontosabb a munkahelyek megőrzése. A kabinet segít mindenkinek, csökkentették a járulékokat, a kata szerint adózóknak is mentességet adtak három hónapon át. Itt arról van szó, hogy Budapesten üzleti modellt kell váltani. A jelentős részben külföldi turizmusból élő fővárosnak van erre több mint 300 millió forintja, szerinte itt az ideje, hogy ezt bevessék – részletezte.

Novák Katalint, az Emmi államtitkárát miniszternek nevezte ki, a családok életszínvonalának megtartásáért felel majd

– jelentette be Orbán Viktor.

Nem akarok drámai döntéseket hozni, és nem szükséges radikális irányváltást létrehozni - fogalmazott a miniszterelnök. Pontosan tudjuk, hogy A, B, C vagy D forgatókönyv esetén mit kell tenni. Van egy haditervünk, annak vannak fejezetei, döntései - magyarázta a miniszterelnök, hozzáfűzve, ha mindenki betartja, amit be kell tartani, akkor Magyarország működni fog, a kormányzat haditerve erre nemcsak lehetőséget, hanem garanciát is ad –zárta az interjút.