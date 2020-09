Egy beteg kétszer is elkapta a koronavírust Boszniában

Bosznia-Hercegovinában először regisztráltak olyan személyt, aki gyógyulása után újra megfertőződött az új típusú koronavírussal – számolt be a Nezavisne Novine című boszniai napilap alapján az MTI. Az orvosok figyelmeztetnek: a most regisztrált betegek csak néhány hónapja gyógyultak meg, vagyis rövid időn belül is újra elkaphatják a fertőzést.

A Nyugat-Balkánon szombatról vasárnapra 731 fővel emelkedett az igazolt fertőzöttek és tizenöttel nőtt a halálos áldozatok száma. Vasárnapra a regisztrált fertőzöttek száma Szerbiában hetvenkettővel 32 300 főre, Koszovóban hetvennel 14 566 főre, Észak-Macedóniában száznegyvennel 15 696 főre, Bosznia-Hercegovinában 304-gyel 23 184 főre, Montenegróban pedig 145-tel 6530 főre nőtt.

A halálos áldozatok száma Szerbiában eggyel 731 főre, Észak-Macedóniában néggyel 646 főre, Bosznia-Hercegovinában néggyel 687 főre, Koszovóban hárommal 589 főre, Montenegróban pedig hárommal 118 főre emelkedett.