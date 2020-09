Számottevő kiadással kell kalkulálnia annak, aki magántanár segítségével szeretne felkészülni a nyelvvizsgára. Budapesten a 45 perces magánnyelvórák ára 3-4 ezer forintnál kezdődik, a 60 perces órákért pedig általában 6-7 ezer forintot kell fizetni, de ez elérheti akár a 10 ezer forintos összeget is – írja az Eduline. A szemfülesek olyan tanárokra is lelhetnek, akik 45 percért 2500 forint körüli összegeket kérnek el. Az árakban szerepet játszhat a tanár képesítése és szakmai tapasztalata is.



Debrecenben és Székesfehérváron gyakorlatilag a fővárosi 45 perces órák díját kérik el a 60 perces foglalkozásokért – ezekben a városokban 3-4 ezer forintot kóstál egy-egy óra. Győrben és Pécsett viszont 45 perces órákon lehet tanulni ugyanennyiért. Miskolcon szintén 3-4 ezer forintot kell félretenni a 45 perces nyelvtanulásért, de itt is elég széles az árskála, mivel ugyanennyiért akár 90 perces órát is lehet venni.



Vannak ennél pénztárcakímélőbb nyelvtanulási módszerek is. Ilyenek például az ingyenes mobilalkalmazások.