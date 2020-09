Veszélyben az európai húspiac a sertéspestis németországi megjelenése miatt

Nemcsak a magyar, hanem egész Európa húspiaca veszélybe kerülhet a Németországban megjelent afrikai sertéspestis miatt. Az agrárszektor.hu cikke szerint egyre valószínűbb, hogy az európai piacon jelentős sertéshústöbblet jelenik meg, mivel Kína már kitiltotta piacáról a német termékeket.

Bár egyelőre csak vaddisznókban mutatták ki az afrikai sertéspestist Németországban, a nagy nemzetközi célpiacoknak ez is elég volt ahhoz, hogy részben, vagy akár teljes egészében korlátozzák a Németországból érkező árut. A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke, Éder Tamás szerint már most jelentősen estek a német felvásárlási árak, amelyek hatással lehetnek a magyarországi nagy feldolgozók átvételi áraira is.

Az uniós piacon így immár szinte biztos, hogy rövid távon jelentősen olcsón, önköltségi ár alatt, dömpingszerűen jelenhet meg a Németország elleni korlátozások miatt megmaradó sertéshús, amely nem csak Magyarországon okozhat gondot. A legnagyobb európai sertéshús-előállító ország ellen bevezetett korlátozásoknak azok az európai országok lehetnek a haszonélvezői, amelyek így többet képesek szállítani a Távol-Keletre

– mondta a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke, Éder Tamás az Agrárszektoron. Hozzátette, hogy a Hússzövetség és az agrártárca ezért önmérsékletre szólítja a kiskereskedelmi láncokat, és azt kéri, továbbra is a hazai termékeket részesítsék előnyben az olcsón értékesített német felesleg helyett.