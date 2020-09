Továbbra is élvezhetjük a napsütést, és a meleg időjárást: az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd reggeli előrejelzése szerint akár 33 fokig is ugorhat a hőmérő higanyszála kedd délután.

Derült vagy gyengén felhős idővel társul, csapadék nélkül. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű, Késő estére pedig 16 és 23 fokot jósolnak. Szerdára szintén jó időt jósolnak, a met.hu jelzése szerint több órás napsütésre számíthatunk a hét közepén. Csapadék még aznap sem várható, de megélénkülhet a szél, noha a hőmérsékletet még aznap is 27 és 32 fok között várható.

Csütörtökön már kissé aggódhatunk, hosszabb-rövidebb napsütés mellett egyre többfelé megnövekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel lehet zápor, zivatar, eleinte főleg nyugaton és északon, majd másutt is. „A szél északira fordul, sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatar térségében viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 31 fok között valószínű″ – írják. Pénteken már jókora lehűléssel fenyeget az időjárás: a jövendölés szerint szeles, zivataros, viharos idővel köszönt be a hétvége, és a legmagasabb nappali hőmérséklet maximum 24 fok lehet.