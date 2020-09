Kevés új kártyaelfogadó terminált üzemelnek be a boltosok

Bár a készpénzfelvétel csökkent, a bankkártyahasználat pedig jelentősen nőtt a koronavírus hatására, a kártyaelfogadói hálózat lefedettsége nem változott, pedig jövő év elejétől az online pénztárgép használatára kötelezetteknek biztosítaniuk kell az elektronikus fizetés lehetőségét is – írja az MTI a Népszava keddi cikke alapján.

Mintegy 120 ezer üzlet, étterem, hotel és egyéb szolgáltató köteles online pénztárgépet használni, de ezek felében tavaly nem lehetett bankkártyával fizetni, csak készpénzzel. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára arra hívta fel a figyelmet, hogy nagyon sok üzletben még nem is kezdték meg a felkészülést a jövő év január 1-jétől érvényes új szabályozásra. Hozzátette, hogy várhatóan továbbra is a bankkártyák elfogadására alkalmas POS-terminál lesz az elsődlegesen preferált elektronikus fizetési mód. A kártyás fizetés mellett ugyanakkor megoldást jelenthet az azonnali átutalás felkínálása az ügyfeleknek, hiszen március eleje óta az utalások a hét bármely napján a nap 24 órájában 5 másodpercen belül célba érnek. Szintén gyors elektronikus fizetési megoldás volna a QR-kód alkalmazása. Mindehhez persze mobilbanki alkalmazások is kellenek. A jegybank közölte: a hazai bankszektor jelzése alapján 2021-re a legtöbb mobilbanki alkalmazás képes lesz ilyen kódok leolvasására és azok alapján fizetési megbízások indítására – olvasható.