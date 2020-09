Visszatért az Operatív Törzs, Müller Cecília rendkívüli fegyelmezettséget vár

Cikkünk folyamatosan frissül!

Három hónap szünet után újra rendszeres online sajtótájékoztatókkal jelentkezik a Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzs. A sajtótájékoztatót egy óra késéssel kezdték, Lakatos Tibor dandártábornok az első felszólaló, közlése szerint eddig 56 ezernél is több esetben elektronikus, hagyományos eszközökkel több mint egymillió alkalommal ellenőrizték a hatósági házi karantén betartását. Készen állunk arra, hogy a járvány további terjedését kordában tartsuk – állította.

Müller Cecília országos tisztifőorvos azzal vette át a szót, hogy elkezdett növekedni a fertőzöttek száma a nyár végével,

már ötödik napja, hogy az ezret közelíti a fertőzések száma.

A járvány második hullámának a természete eltér a tavaszi hullámtól, ezért járvány kezelése is eltér ettől. A jelenlegi második hullámban másik stratégiát alkalmaznak a járván kezelésére, míg a tavasszal elsősorban az idősek voltak veszélyben, a második hullámban a fiatalok, a 20-28 éves korosztály a leginkább érintett, náluk a betegség többnyire enyhe tünetekkel, néhány nap alatt lezajlik, azonban a vírust tovább tudják adni azoknak akik magasabb kockázati csoportba tartoznak. A legveszélyeztetettebbek az idősek, illetve a krónikus betegségekben szenvedők, de jellemző, hogy

a fertőzöttek átlagéletkora ha az első hullámot is beleszámítják, 41 év, az utolsó 10 napban viszont csak 35 év.

A védekezés elsődleges célja, hogy tudjuk élni a mindennapi életünket, de mindezt biztonságosan tegyük.

Az októbertől életbe lépő szabályok egyike – folytatta Müller Cecília – hogy csak lázmérés után léphetnek be a gyerekek az iskolákba és az óvodákba.

Azoknak a gyerekeknek az esetében, akik kíséretet igényelnek, biztosítani fogják, hogy a szülők maszkban bekísérhetik a gyereküket, hogy ha probléma van, haza is tudják vinni őket.

Müller Cecília ezután kitért a napi, illetve a teljes fertőzöttségi adatokra, és

rendkívüli fegyelmezettséget kér mindenkitől, hogy az élet ne álljon meg Magyarországon. Ennek a hiányát szankcionálni fogják

– fűzte hozzá.

Müller Cecília beszélt az influenza elleni védőoltásokról is, elmondása szerint ezek október második felétől lesznek elérhetőek. aki most oltást kér, térítésmentesen hozzá fog jutni a háziorvosnál. A Népszava kérdésére, hogyan zajlik majd az influenza elleni védőoltások beadása, Müller Cecília úgy válaszolt, nem a recepteket továbbra is fel lehet íratni telefonon. A védőoltásra előzetes telefonos bejelentkezést követően lehet beadatni, időpontot kérve, úgy hogy ne találkozzanak az oltásra érkezők.

Ami a koronavírust illeti, szeretnék koncentrálni a koronavírusos betegek ellátását. A terv az, hogy az egészségügyi szolgáltatók folyamatosan lépnek be a rendszerbe, amint 80 százalékban megtelik a kapacitásuk, belép a következő intézmény. A második vonal bevetése még nem vált szükségessé – állította az országos tisztifőorvos. Kapott egy kérdést arról is, hogy miért csökkent tíz napra a hatósági házi karantén időtartama, amire úgy felelt, számos ország ara következtetésre jutott, és már be is vezette, hogy a 10 napos karantén működik. Az átlagos lappangási idő 5-6 nap, Európában több országban ezért csupán 10 napos megfigyelés van, vagyis tapasztalatok alapján döntöttek így.

Magyarországon egyébként az egészségügyi dolgozók öt százaléka fertőződött meg koronavírussal, úgy, hogy a világon az átlag 20-30 százalék, vagyis Magyarországon az orvosok és az ápolók rendkívül nagy fegyelemmel hordják a védőfelszerelést.

Ami a szankciókat illeti, az erről szóló kérdésre a rendőrségi válasz az, hogy a szabályok – például a maszkviselési szigor – ellen vétőket nem fogják azonnal megbüntetni, de az ellenőrzésben a rendőrség is részt vesz.

Most már nem csak az állampolgárok, és rendőrség, de az üzemeltetők és vállalatok is felelősek a szabályok betartásáért. A rendőrök nem ellenőrizték a látogatási tilalom betartását a kórházakban és az idősotthonokban, ennek a felelőssége az intézményvezetőkre hárul.