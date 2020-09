Közös listában és jelöltekben látja a választási győzelem kulcsát Gyurcsány Ferenc

Online tartotta meg „Közös győzelem, közös Magyarország” című – a Hősök terére tervezett, de a járványhelyzet alakulása miatt lemondott – kampánynyitó rendezvényét a Demokratikus Koalíció (DK). Az összejövetelen részt vett Gyurcsány Ferenc pártelnök, Dobrev Klára, a DK EP-képviselője, Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere és Németh Georgina, a Demokratikus Lendület (DEL) tagja.

Az online kampánynyitón Gyurcsány Ferenc, a DK elnöke úgy fogalmazott: azért indulnak már most a következő másfél évre, hogy otthont teremtsenek a hazából. Hozzátette, a közéleti vitákban sokszor hangzik el, hogy azt kell megvédeni, ami keresztény, azonban a DK-elnök szerint egy ideje a szó új fogalmat nyert, és szerinte akik politikai jelszót csináltak a kereszténységből, pont nem keresztényien viselkednek. Felszólította ezeket a politikusokat, hogy ne tegyék tönkre a nemzet, a haza, a tisztelet és a becsület fogalmát.

Arról is beszélt, hogy a kampánynyitó rendezvényt azért indították el már most, nagyjából másfél évvel az országgyűlési választások előtt, hogy teremtsenek egy olyan hazát, amelyben nem hazugságok lesznek életünk alakítói. Hozzátette: most tisztességes, nemzeti konzervatív hazafiak, zöldek, mérsékelt jobboldaliak, és sok különböző helyről érkezett ember egyetért abban, hogy megértést kell teremteni Magyarországon, és a DK-nál ebben gondolkodnak. A pártelnök úgy látja, hogy végre okos, felelős együttműködés és párbeszéd van a demokratikus együttműködés pártjai között, és egy dolog összeköti őket: vissza akarják adni a hazát az embereknek, erre pedig közös listával van a legnagyobb esély szerinte.

Sok év munkájával a DK talán egymillió ember támogatását is bírja, azonban ez nem több jogot, hanem több felelősséget jelent. Ezzel mindenki tisztában kell, hogy legyen

– fogalmazott Gyurcsány Ferenc az online kampányindító rendezvényen.

Ezt követően a III. kerület polgármesterének videója következett. Kiss László úgy látja, hogy a járvány és a kormány tehetetlensége azt a leckét adta fel az embereknek, hogy meg kell tanulni összefogni. „A rendkívüli körülmények az egész országból az összefogást hozták ki" – magyarázta, majd azt taglalta, hogy 2019 őszén nemcsak legyőzték a Fidesz–KDNP-t, mert az összefogás Óbudán az összes egyéni körzetben győzött. A polgármester szerint az óbudaiak megérezték, hogy a kampányban Kiss László és stábja nem pozíciókért, pártokért dolgozott, hanem az óbudai emberekért, majd történelmi győzelemnek nevezte október 13-t.

Úgy vélte továbbá, hogy ezt a tapasztalatot most ismét hasznosíthatják, mert lehet, hogy az embereknek a járvány mutatta meg, hogy össze kell fogni. Az óbudai polgármester, aki ezt már megtapasztalhatta tavaly ősszel, így summázta beszédét:

Itt az ideje megérteni, hogy a DK azért a legnagyobb ellenzéki párt, mert megértette, hogy mindegy, hogy kinek hány százaléka vagy képviselői helye van. Itt az idő, hogy mindenki az eszébe vésse: közös listával tudunk újra győzelmet aratni.

A DK ifjúsági tagozatának egyik tagja is szót kapott a kampánynyitón. Németh Georgina, a Demokratikus Lendület tagja elmondta, hogy operaénekesként végzett, és neki művészként a szabadság a fontos. Úgy vélte, hogy a véleménynyilvánítás érték kellene legyen, és fontosnak tartja, hogy kiálljanak az Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) diákjai mellett. Emellett úgy látja, hogy a jelenlegi kormány az oktatást és a művészetet akarja elvenni az emberektől.

„Ha valaki megszabja, hogy mi a kultúra és mi nem az, akkor már csak egy lépés választ el a könyvégetéstől, a darabok betiltásától, az abszolút, totális diktatúrától”

– jelentette ki. Szerinte az Orbán-rendszer egyik lényege a tudatos népbutítás, ez ellen pedig együtt kell tovább dolgozni, és ellen kell állni a szétaprózásnak és a gyűlöletkeltésnek.

Végül Dobrev Klára, a DK európai parlamenti képviselőjének beszéde következett. Ő úgy vélte, hogy most hosszú útra indulnak, azonban annak végén jobbá és szebbé tehetik Magyarországot, és mindenki visszatérhet egy nyugodt világba. Azt is elmondta, hogy mi zavarja a legjobban a miniszterelnök személyiségében: az, hogy senkit nem akar megérteni, hanem mindenkit le akar igázni, megalázni és megsemmisíteni.

Kiemelte, hogy a „kormányváltók” sokféle helyről érkeznek, sokféleképp gondolkodnak, a politikai szereplők múltja is eltér, valószínűleg másképp értelmezik a hazaszeretet fogalmát, illetve az összefogásban vannak régi és viszonylag új pártok is, azonban nyitottak a párbeszédre, hiszen az alapján érthetik meg egymást. Magyarországnak pedig megértésre van szüksége az EP képviselő szerint.

Úgy látja, hogy ahhoz, hogy legyőzhessék Orbán Viktort, valamennyi választókerületben egy közös jelöltre és közös miniszterelnök-jelöltre van szükség. Kiemelte, hogy amikor eljön a közös kiállás ideje, nem versenghetnek majd egymással. Biztosra veszi ugyanakkor, hogy lesz olyan körzet, ahol az ellenzék meg tud állapodni az induló személyében, és lesz olyan, ahol előválasztást kell majd tartani. Dobrev Klára közölte, hogy a DK készen áll, hogy befolyásához, erejéhez, tehetségéhez mérten közös jelölteket ajánljon, miniszterelnököt jelöljön és kellő számú jelöltet adjon a közös listára.

Kiemelte azonban, hogy nagy sok dolguk van, amíg sikerül felállítani a közös listát. Úgy látja, hogy az ország ezekben a hónapokban szorongásban él, mert minden bizonytalanná vált az emberek körül. Úgy fogalmazott, hogy miközben a kormány ünnepli és ünnepelteti magát, nyugdíjasok szembesülnek vele minden nap, hogy amit tavaly még meg tudtak venni, mára luxuscikké vált számukra.

Dobrev Klára szerint a kormány cserben hagyta Magyarországot, mert rengeteg pénzt költött el feleslegesen, és az elmúlt évek legnagyobb visszaesését szenvedi most el az ország. Kiemelte, hogy a kormány alatt a forint értékének egyharmadát elveszítette, „miközben számolatlanul szórták a pénzt”. Úgy gondolja, hogy az iskolák újranyitásának egy módja van, ez pedig az ingyenes tesztelés. „Aki fertőzött, otthon marad, aki nem, iskolába jár” – emelte ki. A DK EP-képviselője arról is beszélt, hogy az emberek legnagyobb félelme, hogy elveszítik a munkahelyüket, mert amíg az unióban mindenhol meghosszabbították a munkahely-támogatási programokat, Magyarországon beszüntették őket.

A magyar kormány költötte a legkevesebbet a munkahelyek megvédésére és a bérkompenzációra, aközben számolatlanul szórta a pénzt egyházi alapítványoknak, sportberuházásokra és vadászkiállításra

–- mondta. Aláhúzta: az a kormány, amely a válság során nem ad semmit a gyerekes családoknak, a nyugdíjasoknak, a munkanélkülieknek, az nem nemzeti és nem keresztény. A Színház- és Filmművészeti Egyetemről szólva szokatlannak és felemelőnek nevezte, hogy a „hódító erőszaktevőt ellenállók várták”. Az SZFE önállósága nem csak az egyetem ügye, hanem a szabad Magyarországé is, mert aki megfojtja a tudomány, az oktatás, a művészet szabadságát, az megöli a jövőt – jelentette ki.

Dobrev Klára végül a DK legújabb szlogenjével zárta beszédét: „Közös lista, közös győzelem, közös Magyarország!"

Szavazni is lehetett egyébként az online rendezvényen: az esemény végére a követők 98 százaléka szavazott arra, hogy azt szeretnék, ha az ellenzéki pártok közös listát állítanának 2022-es országgyűlési választásra.