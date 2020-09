Orbán Viktor a járvány számainak a kétszeresével számol, de szerinte még így is minden rendben van

A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött a parlament őszi ülésszaka. Orbán Viktor szakemberekre hivatkozva azt mondta, hogy Magyarországon a legrosszabb esetben 200 ezer ember fertőződhet meg egy időben, ami azt jelenti, hogy egyszerre 16 ezer kórházi ágyra, illetve 800 lélegeztetőgépre lehet szükség.

Ízlés kérdése, hogy ki mennyire hisz az orvosoknak és a matematikusoknak

– fogalmazott, majd megjegyezte, hogy ezért ezeknek a számoknak a kétszeresével számol. Hozzátette, hogyha így alakulna, az sem okozhat komolyabb gondot, mert jelenleg 66 ezer kórházi ágy áll rendelkezésre, és további ágyakat is fel tudnak majd állítani, így tehát senki nem marad majd ellátás nélkül.

A koronavírus újbóli terjedéséről azt mondta, hogy azt is külföldről hurcolták be, ahogy márciusban is külföldről jött be a vírus. Aggasztónak tartja továbbá, hogy Ausztriában a kórházi ellátásra szorulók száma egy nap alatt 35 százalékkal emelkedett, és mivel azt az országot továbbra is laboratóriumnak tekinti, biztos benne, hogy „ami ott történik, az meg fog történni itt is”.

Úgy látja viszont, hogy most felkészültebb az ország, mint tavasszal, mert már van tapasztalatunk a koronavírusról, a kormány pedig fel van vértezve a nemzeti konzultáció eredményeivel, amelyből tudják, hogy az országot nem béníthatja le a vírus, az emberéleteket és a munkahelyeket kell megmenteni.

Ismertette a legutóbbi kormányzati döntéseket, így a beutazási korlátozások fenntartását, a széles körű maszkhasználat kötelező tételét - amellyel kapcsolatban jogszabály-módosítást kezdeményezett, hogy a ma 50 ezer forintos büntetési tétel emelhető legyen -, a kórházakban és idősotthonokban bevezetett látogatási tilalmat, a kötelező testhőmérséklet-mérést az iskolákban, a koronavírustesztek hatósági árassá tételét, amely maximum 19 500 forint lehet, az ingyenes influenzaoltást, valamint a szórakozó- és vendéglátóhelyek 23 órakor történő bezárását.

"Most valóban mindannyiunkon múlik, hogy a védekezés mennyire lesz sikeres" - hangoztatta, külön szólva a fiatalokhoz, akiket arra emlékeztetett, hogy ha nem tartják be a szabályokat, idős és beteg embereket sodorhatnak veszélybe.

A miniszterelnök a következő hét év költségvetésének rendszeréről döntő nyári EU-csúcsról azt mondta, hogy részben teljesítette a parlamenttől kapott megbízását, hiszen Magyarország kapja a hatodik legnagyobb összeget az uniótól, illetve arról is beszélt, hogy 2028-ra az is megtörténhet, hogy Magyarország az unió nettó befizetője legyen.

Orbán Viktor úgy látja, hogy eleget tett vállalásainak a jogállamisági kérdéskörben is, mivel értelmezése szerint a lengyelekkel közösen megakadályozták, hogy a pénzügyi források folyósítását „politikai és ideológia feltételekhez” kössék, és jogilag meg nem határozott feltételekkel zsarolják a magyar kormányt. Azonban úgy látja, hogy abban nem járt sikerrel Brüsszelben, hogy „a civilnek álcázott szervezetek uniós támogatása megszűnjön”.

Az otthonok védelméről is szólt a miniszterelnök, és közölte, hogy ennek érdekében döntöttek a hiteltörlesztési moratórium fél évvel történő meghosszabbításáról - 2021. július 1-jéig - a gyermeket nevelő családok, a nyugdíjasok, a munkanélküliek és a közfoglalkoztatottak körében. Hozzáfűzte: a moratórium segítségével 1,6 millió ember otthonát tudhatják biztonságban, és 2 ezer milliárd forint többletforrást hagytak vele a családoknál és a cégeknél. Úgy értékelt: nincs még egy nemzet, amely ilyen típusú és mértékű szolidaritásról tett volna tanúbizonyságot.