Müller Cecília: meghalt egy fiatal, 40 éves beteg

Meghalt egy fiatal, 40 éves beteg – közölte Müller Cecília az operatív törzs csütörtöki online sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos a napi adatokat ismertetve elmondta: 750 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (Covid–19), ezzel 21 200 főre nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt hét idős, krónikus beteg, köztük van a 40 éves is. Hozzátette, már olyan betegek is vannak, akiknél nincs alapbetegség, de mégis súlyos lefolyású a kór.

Müller Cecília elmondta, hogy a naponta beazonosított új esetek száma stagnál, de még így is sokkal többen fertőződnek meg naponta, mint az első hullámban.

A bevezetett szabályok szükségesek, átgondoltak. A jogkövető magatartás mellett kérem, hogy ahol nem tartható a védőtávolság, viseljünk maszkot

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a tapasztalatok szerint a maszkviselés automatizmussá vált.

A tisztifőorvos az általános szabályok hangsúlyozása mellett, kitért a PCR-teszt részleteire is. Elmondta, hogy szakmailag nagyon sok értékelés van a PCR-tesztekre vonatkozóan, ezt használja a WHO, ezt használja az egész világ. Magyarország is az egészségügyi világszervezet eljárásrendjét követi a járvány kezdete óta. Továbbra is érvényes az eljárásrend, hogy a háziorvos rendeli meg a tesztet, és az Országos Mentőszolgálat munkatársai mennek házhoz elvégezni a tesztet.

Hozzátette, hogy mindenkinek, akinél felmerül a fertőzés veszélye, ingyenes a teszt. Akinek erre szükséges van, annak elvégezzük – mondta. Müller Cecília szerint alig van olyan teszt, amelyet pénzért végeztek el Magyarországon, a legtöbben olyanok éltek ezzel a lehetőséggel, akik külföldről hazatérve mentesülni akartak a karantén-kötelezettség alól. Az országos tisztifőorvos hozzátette, akinek nincs tünete, annak nem feltétlenül érdemes pénzért PCR-tesztet végeztetnie.

A hatósági árnál direkt reális összeget határoztunk meg, azzal a céllal, hogy ne legyenek elrugaszkodott árak, senki ne nyerészkedjen a PCR-teszteken

– mondta Müller Cecília, hozzátette, aki kórházból hazatér, és van két negatív tesztje, már nem kell karanténban lennie. Fontos, hogy ha valakit koronavírusosként engednek haza a kórházból, és már nem fertőző, de legalább három napja tünetmentes, láztalan, tíz nap elteltével közösségbe mehet.

Müller Cecília az influenza-oltásról szólva azt mondta, hogy minden esetben az orvos dönt arról, hogy beoltható-e a kérelmezett. Hozzátette, hogy minden évben van influenza-oltóprogram, eddig azokat is beoltatták, akiknél a betegség lappangó fázisban van. Az országos tisztifőorvos szerint fontos, hogy mindenki legalább az egyik betegség ellen védve legyen.

Müller Cecília a maszkokról azt mondta, hogy az egyszer használatosakat minden tüsszentés után cserélni kell, míg a textilmaszkoknál jobb, ha pamutból készülnek. Az online sajtótájékoztatón megerősítette, hogy a maszkviselést nem razziaszerűen ellenőrzik a hatóságok.

