Az Index birtokába került információk szerint az Uzsoki Utcai Kórház intenzív osztálya

a működésképtelenség határára került,

mivel öt szakképzett ápolójukra van szükség a koronavírusos betegek kezeléséhez másutt, így velük az ellátásban már nem kalkulálhatnak.

Gyakorlatilag lehetetlen döntések elé állítja ezzel az egészségügyi kormányzat az intézményt: a műtétre váró onkológiai betegek és az intenzív ügyelet között kell választani. Lapunk úgy tudja, hogy

mindenképpen műtétek fognak elmaradni,

hiszen az onkológiai operációk után elengedhetetlen az intenzív ápolás. A szakemberhiány miatt az ágazat amúgy is pengeélen táncolt már eddig is a humánerőforrás-gazdálkodásban, és ezt a helyzetet feszíti most még tovább a járvány második hullámának extra munkaerőigénye. Az átirányításokkal kapcsolatos teendőket miniszteri határozat írja elő, azokkal vitáznia tehát nem lehet az intézményeknek, a kért szakembereket át kell adniuk.

Amint arról az Index is beszámolt, március, tehát a koronavírus-járvány hazai megjelenése óta az egészségügyi berendezések beszerzésére fókuszál a kormány, a növekvő szakemberigény várható problémáját azonban elmulasztotta menedzselni. Amikor pedig szembesítették mindezzel a miniszterelnököt, ő témát váltott.

Természetesen megkerestük az Uzsoki Utcai Kórház főigazgatóját, aki válaszában arról tájékoztatott minket, hogy a vonatkozó miniszteri utasítás értelmében most kizárólag fenntartói engedély birtokában nyilatkozhat nekünk, amelyet még nem kapott meg.