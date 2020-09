Brüsszelben úgy kalkulálnak, hogy legkésőbb a jövő év közepén lesz vakcina, de az amerikaiak szerint még az idén meglesz – mondta Orbán Viktor a TV2 Tények című műsorának adott interjújában. A miniszterelnök utalt arra, hogy a koronavírus-járványnak a felszálló ágában vagyunk, szerinte a helyzet nehéz, az egészségügyre és az oktatásra is nagy nyomás nehezedik most, de az eljövendő hónapokban is. Szerinte a nyár nagy csábító,

ám a tél lehűti a kedélyeket, az emberek most sokkal inkább betartják a szabályokat.

Orbán Viktor megjegyezte:

járja a kórházakat, úgy látja; nehéz az orvosoknak és a nővéreknek is, de van mindenhol mindkettőből, és van elegendő eszköz is.

Hozzáfűzte: ilyenkor át kell csoportosítani, s emiatt senki sem boldog.

Azok sem, akiket másik városba küldenek, de azok sem, akiknek új embert kell betanítaniuk. A kormányfő szerint mégis ez megoldás, mert egy lépcsőzetes terv van.

Orbán Viktor szerint több ember dolgozik most Magyarországon, mint májusban, és ezt isteni segítségnek tekinti.



A miniszterelnök úgy fogalmazott: a hitelmoratóriumok révén „nagyon sok pénzt hagytunk a budapesti vállalkozóknál, az egész világon nem nagyon látok erre példát”.