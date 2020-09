Fluor: Jövő héten akasztani fogunk? Mi a terv?

Nem tűri a Mi Hazánk, hogy a gyerekeket kitegyék a homoszexuális propagandának már azzal is, hogy a mesekönyvekbe csempészik be az abnormális életformát, ami így hazugság, hiszen a magyar kultúrának nem részei a homoszexuális királyfik – fogalmazott Dúró Dóra, a Mi Hazánk Mozgalom politikusa, aztán ledarált egy mesekönyvet. A politikus akciója rengeteg embernél vágta ki a biztosítékot, a közéleti témákban manapság egyre sűrűbben felszólaló Fluor, azaz Karácson Tamás is reagált a 24.hu kérdésére.

Dúró Dóra ledarált egy olyan könyvet, amely alapjaiban az elfogadásról szól, például arról, hogy ne csúfold a fogyatékkal élőt, ne legyél előítéletes a romákkal, és legyen benned érzékenység az öregek felé. Szerinte ezek aberrált dolgok, és számára csak a tökéletes magyar ember tekinthető embernek. Az igazi kérdés az, hogy neki miért fáj ennyire az, ha valaki nem heteroszexuálisnak születik. A homoszexualitás nem egy kór, ami fertőz és mindenkit elbuzít, aki egy pillanatra nem figyel oda, hanem egy dolog, amivel születik az ember, és az égvilágon senkinek nem árt. Ellentétben azzal, ha valaki náci, azzal általában nem születünk, viszont elég sok embernek ártott már

– mondta a portálnak Fluor, hozzátéve, hogy „az a szülő pedig, aki azt gondolja, hogy a gyereke egy mesekönyv vagy egy tévéműsor hatására változik meg, esélyesen nem teremtett meg egy stabilt bázist a számára”.

Gondolatait azzal zárta: