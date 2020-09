Nem tanácsos otthon hagyni az esernyőt, hétfőn az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat zivatar miatt. A figyelmeztetésben az áll, hogy

„elsődleges veszélyforrást” a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Reggel még a legtöbb helyen borult lesz az ég és a déli megyék kivételével sokfelé eshet, majd délelőtt a csapadékzóna észak felé távozik, átmenetileg fel is szakadozhat a felhőzet – derül ki az előrejelzésből. Délutánra már ismét sok felhő lelehet felettünk, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 18 és 25 fok között valószínű, de az Alpokalján, Kisalföldön és az Északi-középhegység térségében kissé hűvösebb is lehet. Késő estére 9 és 15 fok közé hűlhet le a levegő.

Hétfő éjfélig az egész ország területére figyelmeztető előrejelzést adtak ki a szeles idő miatt, valamint az esőzés miatt. Mint írják, a déli óráktól eleinte inkább a Dunántúlon, majd délután, este az ország keleti felén is az elszórt záporok mellett zivatarok is várhatók. Zivatarban átmeneti intenzív csapadék, 60 km/h-t meghaladó széllökés valószínű. Leginkább az Alföld délkeleti részén esetleg 80 km/h körüli szélroham, illetve jégeső is társulhat az intenzívebb zivatarokhoz.