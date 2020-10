Ellenzék: kezdődik a közös programírás

Október elsején az ellenzéki pártok elnökei megtartották második találkozójukat – írja az ellenzéki pártok közleménye, amelyet aláírt a Demokratikus Koalíció, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, az LMP – Magyarország Zöld Pártja, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum Mozgalom és a Párbeszéd Magyarországért.

A pártok vezetői megerősítették, hogy a 2022-es választáson csak együttműködve győzhetik le a NER-t. A pártelnökök egyetértettek abban is, hogy közös programot kell nyújtaniuk a választóknak.

A program összeállítása azonban időigényes feladat, ezért ezt már most megkezdik a pártok: a pártelnökök megalapították a programíró bizottságot, amelynek fő feladata az ellenzéki pártok programjainak összehangolása lesz. A bizottságban a pártok szakpolitikai stábjai együtt fognak dolgozni, számos külső szakértői vélemény bevonására is törekednek majd, valamint korábbi programalkotó kezdeményezések eredményeire is építenek