Csütörtök este Constantin Tamás gyermekorvos leültette egy online beszélgetésre Jakab Ferenc pécsi virológust, Falus András immunológust és Tordas Dániel házi gyermekorvost megvitatni, hogy néz ki jelenleg Magyarországon a koronavírus-járvány második hulláma – derül ki a hvg.hu cikkéből. Jakab Ferenc a maga részéről először arra hívta fel a figyelmet, hogy nem jó irányba haladnak a dolgok, Magyarország az Egészségügyi Világszervezetnél (WHO) már súlyosan veszélyeztetett országnak számít, és ha minden így marad, nem kerítenek sort komolyabb intézkedésekre, akkor drasztikusan emelkedni fog a fertőzöttek száma. Ami még rosszabb, az az, hogy egyre inkább az idősebb korosztályt fogja érinteni a koronavírus-fertőzés, több ember fog lélegeztetőgépre kerülni és több lesz a haláleset is. Félő ráadásul – fűzte hozzá –, hogy a koronavírus be fog robbanni az idősotthonokban és a szociális intézményekben, ami csak növeli a nyomást az egészségügyi ellátórendszeren.

Figyelni kell, hogy próbáljuk lassítani a járvány terjedési ütemét – megállítani nem fogjuk tudni –, de ha ilyen tendenciával rohanunk gyorsvonatként a vesztünkbe, akkor az egészségügyi kapacitásainkat nagyon gyorsan ki fogjuk meríteni. Nem látjuk azt, hogy a járvány egyáltalán csúcsosodna. A számok emelkednek

– fejtette ki a virológus.

Jakab Ferenc beszélt arról is, hogy az iskolai lázmérésnek „sem szakmailag, sem járványügyileg” nem látja értelmét.

Sok esetben nincs láz, főleg gyermekeknél, de felnőtteknél is ritkán.

A tünetmentes fertőzötteknél egyáltalán nincs láz.

A tünetek megjelenése előtt 1-2 nappal már fertőzhet egy beteg.

A felelősségteljes szülő nem engedi közösségbe a gyerekét, a felelőtlen pedig lázcsillapítót ad az övének, és úgy hagyja, hogy iskolába menjen, de lázat az utóbbi esetben sem lehet kimutatni

– indokolta, hogy miért tartja teljes mértékben „irreleváns döntésnek” a procedúrát, amely szerinte csak arra jó, hogy a tünetmentes gyerekek „gyönyörűen” megfertőzzék egymást, amikor télen majd maszk nélkül, esőben-hóban várakoznak az iskolájuk előtt. Önmagában persze lenne értelme az iskolai lázmérésnek – zárta a gondolatmenetet a virológus –, de csak akkor, ha a tanár végezné el az első óra előtt bent, a tanteremben, elkerülve, hogy a gyerekeknek és a szüleiknek odakint sorba kelljen állniuk.