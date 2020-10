EU-s mezőgazdasági támogatással csaltak, börtön lett a vége

Mezőgazdasági támogatási forrásokkal kapcsolatos csalás büntetőügyében döntött a Pécsi Ítélőtábla. A Kaposváron és környékén élő vádlottak 2012-től, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára igényelhető támogatások jogosulatlan megszerzéséért pályázatokat nyújtottak be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. A valóságban mezőgazdasági tevékenységet nem folytattak, az nem is állt szándékukban. A támogatáshoz szükséges ponthatár elérése érdekében a pályázataikhoz hamis okiratokat csatoltak – közölték az ugyeszseg.hu honlapon. Később két vádlott másoknak is felajánlotta a pályázati anyagok elkészítését és benyújtását, amelyért alkalmanként 100-300 ezer forintot, és „sikerdíjat” kértek. Egyikük több pályázni kívánó sértettől a pályázatok elkészítésének és benyújtásának hamis ígéretével is vett át pénzt, amely pályázatok utóbb nem készültek el. A fenti bűncselekmények elkövetésével a vádlottak összességében több mint százmillió forint kárt okoztak a költségvetésnek.



A Kaposvári Törvényszék első fokon nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettében mondta ki a vádlottak bűnösségét. Emellett 46 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében és 39 rendbeli hamis magánokirat felhasználásának vétségében is elmarasztalta őket. Egyiküknél üzletszerűen elkövetett csalás bűntettét is megállapította. A vádlottakat 5, 4, valamint 1 évi szabadságvesztésre, illetve egyiküket pénzbüntetésre ítélte.

Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla több vádlottnál a bűncselekmények minősítését megváltoztatta, egyebekben az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.