Müller Cecília: 481 egészségügyi dolgozó koronavírusos

Október második napjára rekordszámú új igazolt fertőzöttet jelentett a koronavirus.gov.hu: egyetlen nap alatt 1 322 főnél mutatták ki az új típusú koronavírus-fertőzést, és ezzel 28 631 főre emelkedett a járvány kitörése óta azonosított betegek száma Magyarországon. Az aktív fertőzöttek száma 21 484-re emelkedett, vagyis ennyien küzdenek jelenleg is a vírus okozta egészségügyi problémákkal. Közülük 740-en kórházban, 47-en pedig lélegeztetőgépen vannak. A járvány durvulását jelzi, hogy legutóbb áprilisban jelentettek egy nap alatt 17 elhunytat.

Láthatjuk a számokból, hogy Európához hasonlóan Magyarországon is növekszik a fertőzöttek és elhunytak száma is – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs pénteki tájékoztatóján. A napi járványadatok között megemlítette, hogy az elmúlt 24 órában 13,7 ezer PCR tesztet végeztek. Kitért arra is, hogy a kormány biztosította a további tesztelés fedezetét is.

A tisztifőorvos ismertette a környező országok friss - és sajnálatos módon emelkedő fertőzés számokat takaró - járványadatait is.

Hangsúlyozta az alapvető szabályok a távolságtartás, maszkhasználat és gyakori kézmosás fontosságát.

Minden elhunytnál volt krónikus betegség: főleg a szív-érrendszeri megbetegedések domináltak.

Müller Cecília arról is beszélt, hogy érdemes előre gondoskodni a krónikus betegeknek a gyógyszer felíratásról, illetve a betegségek kezelésének orvosi javallatait gondosan betartani, mivel a kordában tartott betegségek esetén kisebb az esélye a koronavírus fertőzés súlyos tüneteire.

A tisztifőorvos tájékoztatása szerint az Influenza oltás október második felében rendelkezésre áll majd. Az igénylők előzetes időpont egyeztetést követően kaphatják meg az oltást, és fontos, hogy ők ne keveredjenek az orvosokat betegség miatt felkeresőkkel.

Jelenleg az Operatív Törzs jelenleg 33 óvodában és 6 iskolában rendelt el rendkívüli szünetet, 121 osztálynál és 5 teljes iskolánál pedig digitális munkarendet a koronavírus-megbetegedések miatt – közölte Müller Cecília. Emlékeztetett arra, ha a gyermeknél 37,8 fokos hőmérsékletet mértek, akkor negyedóra után megismételt hőmérőzéssel kell ellenőrizni, hogy valóban lázas-e a gyerek.

A járvány időtartama alatt összesen 1234 egészségügyi dolgozó fertőződött meg, most 481 a pozitív beteg.

Eddig egy egészségügyi dolgozó hunyt el koronavírus fertőzés miatt - mondta kérdésre válaszolva Müller Cecília. Hozzátette: az aktív fertőzöttek számának 2,23 százaléka, és arra utal, hogy az egészségügyi dolgozók megfelelően viselik a védőeszközöket, bármennyire megterhelő és kényelmetlen is azok egész napos viselésük.

Kérdésekre válaszolva a tisztifőorvos közölte, hogy eddig nem tapasztalták az egészségügyi és szociális intézményekben újból elrendelt látogatási tilalom megszegését. Egyébként ennek ellenőrzése az intézmények feladata.

A japán fejlesztésű, favipiravir hatóanyagú koronavírus ellen alkalmazott gyógyszer jelenleg kísérleti fázisban van, ezért csak kórházakban alkalmazható.

Müller Cecília közölte azt is, hogy még nincs elég adat arról, hogy szezonális lesz-e a koronavírus fertőzés jelentkezése. Elképzelhető, hogy jellemző lesz erre is a szezonalitás.

A cukorbetegek tavaszhoz hasonlóan most is számíthatnak arra, hogy amennyiben van szakorvostól gyógyszer javallatuk, és a háziorvosnak gyógyszer-felírási engedélye, elegendő lesz telefonon kérni a háziorvost a gyógyszer-felírásra, és nem kell bemenni a receptért.