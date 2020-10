A divat- és dizájnpiacon a fogyasztás szinte egy pillanat alatt leállt

A Magyar Divat & Design Ügynökség (MDDÜ) vezérigazgatója, Bata-Jakab Zsófia a járvány okozta válság a divat- és dizájnpiacra tett hatásairól a Világgazdaságnak. A szakember elmondása szerint az emberek nem költenek divat- és dizájntermékekre, ha a biztonságuk forog kockán.

A válság miatt mintegy 12 ezer ruházattal kapcsolatos vállalkozás 90-100 ezer dolgozójának egzisztenciája került veszélybe Magyarországon, és nehézséget okozott a szektornak az is, hogy mintegy háromezer cég exportál, és ezek 80 százaléka a külföldi megrendelésekből szerzi bevételét. Az ágazat ki van szolgáltatva amiatt is, hogy az anyagaik nagy részét külföldről szerzi be.

Eddig az hajtotta a dizájner márkákat, hogy a fast fashion vállalatokkal felvéve a versenyt minél több terméket gyártsanak. Ez azonban Bata-Jakab Zsófia szerint a járvány miatt átalakult: