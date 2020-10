Borzalmas vihar várható, tizenegy megyére adtak ki figyelmeztetést

Intenzív esőzés miatt adott ki figyelmeztető előrejelzést több megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat. A met.hu oldalán azt írják: a délnyugat felől érkező intenzív eső, zápor a nap folyamán az ország nagyobb részére kiterjed.

Késő estig, csütörtök hajnalig a Dunántúlon, Duna vonalához közelebb eső tájakon, a középső országrészben sok helyen várható 15-20 mm körüli csapadék. A Dél-Dunántúlon, valamint a Balassagyarmat-Dunaújváros-Pécs tengelyben akár 30 mm feletti mennyiség is eshet. A Tiszántúlon, északkeleten napközben ott néhány zivatar is kialakulhat – írják. Hozzátették, hogy a Tiszántúlon még átmenetileg előbukkanhat a nap szerda reggel, de később ott is borult idő várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet a Dunántúlon 12 és 15, keletebbre 15 és 21 fok között alakul. A Dunántúlon néhol a hajnali, reggeli órákban áll be a csúcsérték. Késő estére 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.