A takarító Annuska injekciózta a beteget

Barna Zoltánné Katalin a közösségi oldalán mesélte el, miken kellett keresztül mennie a fájós lába és annak kezelése miatt - az ügyről a Blikk számolt be. A nő leírása szerint dr. Palotás András háziorvost kereste fel, aki egyben a helyi polgármester is Vizsolyon. A doktor injekció kúrát írt elő a nőnek, ám az orvos asszisztense éppen szabadságon volt, és a nő állítja, hogy Palotás doktor utasítására a takarítónő, Annuska adta be neki öt napon keresztül az előírt injekciókat.

Katalin tudta, hogy bajba kerülhet, mikor Facebook oldalán megírta a történteken, mert közalkalmazottként dolgozik a településen, ezért a polgármester a főnöke. A közösségi oldalán arról is beszámolt, hogy állapota nem javult, mozdulni is alig bírt, és az injekció helye is begyulladt. A bejegyzésről értesült dr. Palotás András is, aki Katalint behívatta magához, majd utasította az asszonyt, hogy írjon egy új posztot, vallja be, hogy hazudott, és a rendőrséggel fenyegette.

A történteket a Budapesti Orvosi Kamara etikai bizottságán vizsgálja.