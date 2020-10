Őszi balesetmegleőzési kisokos

Ha némi késéssel ugyan, de megérkezett az ősz, és a hirtelen jött esős időben számos baleset történt szerte az ország útjain, ezért a rendőrség balesetmegelőzési javaslatokkal igyekszik megelőzni a bajt. A jótanácsokat a police.hu portálon tették közzé.

A rendőrök felhívják a figyelmet, hogy az őszi, téli időszakban az időjárási, a látási és az útviszonyok egyaránt kedvezőtlenül változnak, ráadásul a nappali világosság időtartama jelentősen lecsökken, miközben gyakran felhős az ég és a sűrű téli csapadékok (hó, ónos eső stb.) is megnehezítik a járműből való kilátást. Ezen felül a sötétebb környezet, a csapadéktól csillogó útburkolat, a szemből érkező járművek fényszórói, valamint a csapadékos időben működő ablaktörlők is nehezebbé teszik a gyalogos észlelését. Az egyenruhások elsősorban azt kérik, hogy legyünk türelmesebbek az úttesten lassabban haladó gyalogosokkal szemben! Kiemelten fontosnak tartják a rendőrök a gépjárművek fényszóróinak, világító eszközeinek, valamint szélvédőinek tisztán tartását! Gyalogosként is figyeljünk arra, hogy nemcsak látni, hanem látszani is kell!

A gyalogosoktól a következőket kérik a rendőrök:

A számukra kijelölt gyalogos-átkelőhelyen, fokozott óvatossággal és körültekintéssel haladjanak át!

Minden esetben győződjenek meg arról, hogy az elsőbbséget megadják-e számukra, biztonságosan át tudnak-e menni az úton!

Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a sötét ruházat nehezen észlelhető. Lehetőség szerint ilyenkor viseljenek élénk színű, jól látható ruhadarabokat vagy tegyenek táskájukra láthatóságot elősegítő eszközöket!

Ha az úttesten gyalogolnak, akkor vannak a legnagyobb biztonságban, ha a bal oldalon, a menetiránnyal szemben közlekednek (lakott területen kívül ez kötelező, lakott területen belül pedig ajánlott).

Olyan helyen, ahol a járművekkel szemben nincs elsőbbségük, csak akkor lépjenek az úttestre, ha meggyőződtek arról, hogy áthaladásukkal a járműforgalmat nem zavarják!

A sofőröknek az alábbiakat javasolják az egyenruhások: