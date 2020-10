Kelemen Anna visszatérhet a politikába

Az utóbbi időben az ex-playmate és valóságshow-szereplő, Kelemen Anna visszavonult a nyilvánosság elől. A Blikknek adott mostani nyilatkozatában azonban többek között fény derült arra is, hogy hamarosan újra felbukkanhat a közéletben, egészen pontosan a politikai színtéren:

A 2018-as választásokon volt egy kis megnyilvánulásom, és akkor párhuzamba hoztak Staller Ilonával. Hitelesnek vették a politikai fellépésemet. Szerintem ez annak tudható be, hogy amikor már ki van égve egy társadalom, akkor már minden mindegy alapon nyitottak, és úgy vannak vele, hogy egy külsősnek, egy celebnek is lehet bizonyítania. Egyébként érdekel a politika, ahogy eddig, ezután is fogok vele foglalkozni, de az is lehet, hogy gyakrabban, mint eddig.