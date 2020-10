Láng Zsolt szerint tarthatatlan, hogy csak 2021 végén készül el a Csömöri úti felüljáró

Tarthatatlan, hogy Zugló és a XV. kerület közötti Csömöri úti felüljáró talán 2021 decemberében készül el – fejtette ki Láng Zsolt, a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője kedden Budapesten a felüljárónál tartott sajtótájékoztatón.

A politikus láthatónak nevezte, hogy a felüljáró felújítása nem halasztható tovább, főleg, hogy a tervek már 2017-2018-ban elkészültek, a 2019-es költségvetésben pedig volt is rá a csaknem nettó 800 millió forintos forrás. Az új fővárosi vezetés 2019 decemberében hirdetett győztest. A kivitelező 2020 márciusában vette át a munkát azzal az ígérettel, hogy 2020 decemberére befejezi a munkát. Márciusban le is zárták a felüljárót, csak a BKK járatai hajthatnak át rajta, azonban láthatóan semmilyen munkálatok nem történtek a felüljárónál – fogalmazott Láng Zsolt.

A két kerület polgármestere néhány hete közölte a környéken élőkkel, hogy gond van, rosszabb a műszaki helyzet, mint amire számítottak, így nem idén decemberben, hanem talán 2021 decemberében készül el a felüljáró, vagyis minimum egy év lesz a csúszás.

Mi ez ha nem megint a totális alkalmatlanság?

– tette fel a kérdést Láng Zsolt. Kiemelte továbbá, hogy a Csömöri úti felüljáró a XIV. és XV. kerület között az egyik legforgalmasabb gerincútvonal, ezért a lezárása nagy fennakadásokat okoz.

Kitért arra is, hogy kedden megjelent egy hosszabb interjú Karácsony Gergellyel, amelyben a főpolgármester – aki bevallása szerint szigorú magával – saját tevékenységét négyes alára értékelte. Láng Zsolt azt mondta: azért, hogy ez ne szegje Karácsony Gergely kedvét, megajánlanak neki egy kettes alát, hogy a főpolgármester igyekezzen megfelelni annak a feladatnak, amire az emberek megválasztották.

A fideszes politikus azt mondta: szeretnék, ha a főpolgármester végre tényleg foglalkozna Budapest mindennapjaival, csapata a napi ügyekre koncentrálna és nem a kormánnyal való csatározásra. Bíznak továbbá abban, hogy az elvesztegetett egy év után, a következő négy évben Budapest fejlődése visszaáll abba a kerékvágása, amit a „Tarlós éra alatt” megszokhattak az emberek.

Szatmáry Kristóf, Zugló-Alsórákos fideszes országgyűlési képviselője az eseményen elmondta, tarthatatlan, hogy ez a forgalmas felüljáró évekig le lesz zárva. Ő azt mondta, hogy a felüljárónál balkáni állapotok vannak.

Szerinte Karácsony Gergely nem hivatkozhat arra, hogy csak egy éve vette át a főváros vezetését, mert előtte öt évig Zugló polgármestere volt, így tisztában kellett lennie a helyzettel. A képviselő a zuglóiak és a rákospalotaiak nevében arra kérte a fővárosi vezetést, hogy hozzák meg végre a szükséges a döntéseket és minél hamarabb adják vissza ezt a fontos összekötő utat az embereknek.

Szatmáry Kristóf felhívta a figyelmet továbbá arra is, hogy a szintén a választókerületéhez tartozó, Fogarasi útnál lévő felüljáró – ami Zuglót és a XVI. kerületet köti össze – ugyanakkor épült, mint amikor a Csömöri úti. Ezért most „időben szólnak”, hogy vizsgálják meg azt a felüljárót is, nehogy hasonló problémával szembesüljenek.

Kezdjenek el végre dolgozni a Fővárosi Önkormányzatban

– szólított fel a fideszes országgyűlési képviselő.

A sajtótájékoztatón kérdeztek arról, hogy a Fidesz miként értékeli a fővárosi ellenzéki polgármesterek eddigi munkáját. Erre válaszolva Láng Zsolt azt mondta: azt látják, hogy semmilyen projekt nem megy tovább. Az elődök által otthagyott pénzt elköltik, az elődök által elindított fejlesztéseket átadják, de nem látják, hogy elindult volna egy olyan újfajta elképzelés, ami a budapestiek életét legalább középtávra meghatározza.

Csak kizárólag politikai munka folyik, márpedig Budapestért dolgozni kell a mindennapokban és ez nem pártpolitikai kérdés

– szögezte le a Láng Zsolt.

Egy helybéli a politikusokhoz szólva hiányolta a lakosság tájékoztatását. Ennek kapcsán Láng Zsolt arra hívta fel figyelmet, hogy Karácsony Gergelyék korábban azt hirdették, hogy "folyamatos átláthatóság, transzparencia, tájékoztatás". Ehhez képest sem a lakosság, sem ő és a térség fideszes országgyűlési képviselője sem tudják pontosan mi a baj. Csak néhány héttel ezelőtt, fél év késéssel tudatták, hogy baj van.

Szatmáry Kristóf azt mondta: ők is a sajtóból értesültek a felüljáró felújítási problémájáról, de azóta sem tudják pontosan, hogy mi a probléma.

A Fővárosi Önkormányzat szeptember 30-án közölte az MTI-vel, hogy újratervezés miatt egy évet csúszik a Csömöri út - Drégelyvár utcai közúti felüljáró felújítása. Akkori közleményük szerint az újratervezés azt követően vált szükségessé, hogy a kivitelező a hídszerkezetet érintő problémákra bukkant, ezért a munkálatok egy évvel csúsznak, és jövő decemberre fejeződnek be.