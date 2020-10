A statisztikában egyebek mellett az a csodálatos, hogy kellő számú adat birtokában rajzolhatunk olyan ábrát, amely kellőképpen alátámasztja az érveinket. Nincs ez másképp a Covid-adatokat illetően sem, hiszen a napi esetszám, az összes és az aktív esetszám, a halálozási adatok, a pozitív tesztek aránya számos permutációban összevethető és mind mást és mást mutat.

Müller Cecília tisztifőorvos napok óta hangsúlyozza, hogy a halálozási adatok alapján az országok középmezőnyében vagyunk. Ez azonban nem ilyen egyszerű, nagyon is könnyű olyan adatokat találni, amelyek szerint igenis van ok az aggodalomra és a legkevésbé sem a megnyugtató középmezőnyben van Magyarország. Az nyilvánvaló, hogy Müller nem a levegőbe beszélve említi a középmezőnyt, már csak meg kellett találni, mire is hivatkozik. Megtaláltuk.

De először nézzük a saját számainkat!

Mivel a tavaszi, első hullámot egészségügyi szempontból gond nélkül átvészelte az ország, érdemesebb a mostani őszi, második hullám adatait figyelembe venni, azon belül is a lehető legfrissebb adatokat. Mivel a járvány felfutóban van, a jelenlegi és jövőbeli helyzetet nézve irreleváns, hogy milyen adatok voltak szeptember elején, amikor alig volt halott, s tucatnyian voltak lélegeztetőgépen. Az Unió járványügyi hivatala jellemzően a kéthetes adatokat elemzi, így mi is ezzel számolunk.

Ennek alapján napról napra drámaian romlik a helyzet.

Az már egyértelmű, hogy a napi esetszám nem ad igazán kapaszkodót a helyzet komolyságának megítéléséhez. Rendre 9-11 ezer között alakul a napi tesztek száma, eközben pedig a pozitív arány már 15 százalék fölé tolódott. Így az, hogy napi ezer vagy 1800 új esetet találnak a tesztelés során, alig bír jelentőséggel. Ezt a tisztifőorvos is elismerte, vagyis érdemes az sokatmondóbb számokat figyelni. Ezek pedig a kórházban kezeltek száma, a lélegeztetőgépre kerültek száma és az elhunytak száma.

Ami az elhunytak számát illeti, ez ma már tartósan harminc felett van – két héttel ezelőtt 10-15, négy héttel ezelőtt pedig hat-nyolc volt ez a szám. Persze, ezt is perspektívában érdemes vizsgálni. Évente nagyjából 130 ezer honfitársunk hal meg, ez napi átlagban 356 haláleset. Ehhez képest kell nézni a harmincat, miközben persze annak a harminc embernek és szeretteinek minden egyes haláleset óriási tragédia. A trend azonban mindenképpen aggasztó.

Ez alapján Magyarország egyáltalán nincs jó helyen. A 100 ezer lakosra számolt covidra visszavezethető halálozási arány ugyanis folyamatosan romlik. Mára 14 nap adataival számolva ez elérte a négy főt. Miközben két hete még 0,11 volt.

Ezzel az értékkel pedig hazánk az egyik legrosszabb Európában, csak Csehország, Románia és Spanyolország mutat ennél is magasabbat.

Ehhez képest Müller Cecília középmezőnyről beszél

Ez is kijön persze, ha másképpen számolunk. Mégpedig úgy, hogy az összes esetet és az összes halálesetet lajstromozzuk. S a legfontosabb különbség: ha ideszámítjuk a tavaszi adatokat is. Hiszen a tavaszi hullámot nagyon könnyen átvészeltük.

Ország Összes eset Összes haláleset 14 napos esetszám 100 ezer lakosra 14 napos haláleset 100 ezer lakosra Spanyolország 936 560 33 775 312,40 3,60 Franciaország 897 034 33 477 414,60 1,90 Egyesült Királyság 722 409 43 646 329,20 1,90 Olaszország 414 241 36 543 147,30 0,90 Németország 366 299 9 789 79,10 0,30 Hollandia 228 234 6 751 535,10 1,80 Belgium 222 160 10 413 756,90 2,90 Románia 180 388 5 872 238,60 4,80 Lengyelország 175 766 3 573 204,40 2,60 Csehország 173 885 1 422 858,60 6,50 Svédország 103 200 5 918 85,30 0,30 Portugália 99 911 2 181 210,80 1,80 Ausztria 65 557 910 191,20 1,10 Írország 49 962 1 852 243,30 0,90 Magyarország 47 768 1 173 166,70 3,50 Dánia 35 392 680 98,40 0,40 Szlovákia 29 835 88 306,30 0,60 Bulgária 29 503 986 113,10 2,00 Horvátország 25 580 363 194,30 1,60 Görögország 25 370 509 51,50 0,90 Norvégia 16 136 278 37,30 0,10 Szlovénia 13 683 161 345,30 1,00 Finnország 13 424 351 52,30 0,10 Luxembourg 10 646 133 315,50 1,30 Litvánia 7 726 113 90,90 0,70 Málta 4 282 45 231,60 1,60 Észtország 4 078 68 35,60 0,10 Izland 4 055 11 317,70 0,30 Lettország 3 450 44 71,00 0,30 Ciprus 2 644 25 93,60 0,30 Liechtenstein 224 1 255,40 0,00

Több mint ezer magyar halt meg a vírus okozta betegségek miatt, de nyolc hónap alatt ez már európai összehasonlításban egyáltalán nem sok. Lakosságarányosan 12 olyan európai uniós ország van, ahol több áldozatot szedett a vírus, mint nálunk. Pár nappal ezelőtt még 13 ilyen volt, azóta azonban sajnos lehagytuk Németországot is.