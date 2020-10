Szennyvízjelentés: országszerte stagnál a koronavírus koncentrációjának a mértéke

Az összes megfigyelt településen stagnált a szennyvízmintáiból kimutatható SARS-CoV-2 vírus örökítőanyag mennyiségének terjedési üteme a 42. héten – közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ kedden. Az előző héten tapasztalt csökkenés több településen megállt.

A szennyvízmintákból kimutatható koronavírus örökítőanyagának koncentrációjának emelkedését 5 nappal követi az új esetek számának növekedése. A szennyvíz vizsgálata azért is fontos, mert a tünetmentes vagy gyenge tünetes fertőzöttek is üríthetik a vírus örökítőanyagát, olyanok is akik a hagyományos szűrővizsgálatok során nem kerülnének a járványügy látókörébe.