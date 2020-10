Zakatol a fideszes polgármester fiának bulivonata az EU-s támogatásból kialakított kúrián

Hipszeri játékosság

– csak egy a sok jelző közül, amellyel a Biriben fekvő Le Til nevű kúria jellemzi magát honlapján. Azt írják, lehet itt rendezvényeket, esküvőket, fotózásokat tartani, ráadásul – bár csak 2015-ben épült – helyi védettséget is kapott.

A 444 helyi forrásai szerint a kúrián folyamatosan zakatol a bulivonat, luxusautók váltják egymást a parkolóban, éles kontrasztjaként a Dél-Nyírségre jellemző szegénységnek. 2019 novemberében a kúria elnyerte Az év esküvői helyszíne címet, celebek mellett gyakori vendégek itt a környékbeli fideszes politikusok is.



Mindez már csak azért is feltűnő lehet, mert a kúria az önkormányzat 2015-ös közleménye szerint azzal a fő céllal épült, hogy 30 férőhelyes ifjúsági szálláshelyet alakítsanak ki, ahol egész évben el lehet szállásolni diákokat, illetve „egyéb rendezvények megtartására” is szolgál a hely. Az önkormányzat erre kapott is 35 millió forint európai uniós támogatást 2013-ban, a vállalkozási szerződés szerint „Gyermek- és ifjúsági tábor létrehozása Biri Községben” projektben.

Az ingatlant a Közös Kincs Nonprofit Kft. vette meg, amelynek tulajdonosa Szálku István, a rendezvényhelyszín egyik – ahogy ő fogalmaz – „megálmodója”,

Biri fideszes polgármesterének, Almási Katalinnak a fia, maga is önkormányzati képviselő.

Almási Katalin pedagógus, iskolaigazgató, a Biriben és a környező településeken Dankó Pista néven működő bölcsőde, óvoda, iskolák, szakképző és felnőttképző intézmények vezetője, amelyeknek fenntartója szintén ez a cég.

Szálku István a 444-nek úgy nyilatkozott, hogy szoktak gyerekeket táboroztatni, amúgy pedig egy kifutott pályázatról van szó. A kérdésre, hogy mikor, milyen turnusokban és honnan érkeznek a Le Til Kúriába a gyerekek, azt ígérte, e-mailben elküldi válaszait, ez azonban a 444 cikkének a megjelenéséig nem történt meg.