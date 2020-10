Lázad a szakma, több mint 18 ezer szakdolgozó tiltakozik az ápolók áthelyezése ellen

Eddig több mint 18 ezren írták alá a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara petícióját, amely azt kéri, hogy a szolgálati jogviszonyról szóló törvény ne vonatkozzon a szakdolgozókra – számol be az RTL Klub Híradó. A petíciót hétfőn adják át az országgyűlésnek.

A jogszabály alapján például az ápolókat is áthelyezhetnék akár két évre más intézménybe. Emellett választaniuk kell, hogy a magán- vagy az állami egészségügyben akarnak dolgozni, a másodállásokat pedig engedélyeztetni kell. A szakdolgozók fizetésemeléséről az új törvény nem rendelkezik. Ők a 2016-ban beígért többlépcsős béremelés következő részét kapják meg novemberben.

A szolgálati jogviszonyról szóló törvény ellen a Magyar Orvosi Kamara is tiltakozik. A szervezet attól tart, hogy a jogszabály miatt tömegesen fogják elhagyni az egészségügyet.

#freeEÜ

A szakdolgozók az SZFE-tüntetésen is felszólaltak a törvény ellen. Az egyik vidéki kórház igazgatója levélben kifogásolta, hogy többen is csatlakoztak a #FreeEÜ, azaz a Szabad Egészségügy-mozgalomhoz a Facebookon. A levél írója méltatlannak nevezte a dolgozók politikai megnyilvánulásait, különösen a FreeEÜ-profilkép-módosításokat. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke szerint máshol is próbálják hallgatásra bírni a munkavállalókat.

Az RTL Klub Híradó kérdésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma azt közölte, hogy az Orbán-kormány a bérrendezést

a szakdolgozók olyan jelentős mértékű béremelésével kezdte, amire az utóbbi évtizedekben nem volt példa. Négy lépcsőben 72 százalékkal nő a szakdolgozók fizetése.

Zajlik a szakmai párbeszéd – fűzte hozzá a tárca a szolgáltai jogviszonyt firtató kérdésre.

Az Orbán-kormány október 6-án fogadta el az orvosok többlépcsős béremeléséről , illetve a jogviszonyuk átalakításáról szóló törvényt, benne a hálapénz eltörlésével és a másodállások szigorú korlátozásával. Fő újdonsága, hogy létrehozza az egészségügyi szolgálati jogviszonyt; így a jövőben állami vagy önkormányzati egészségügyi szolgáltatónál csak ilyen jogviszony keretében lehet egészségügyi tevékenységet végezni. A z érdekképviseletek mindössze három órát kaptak a jogszabály véleményezésére.