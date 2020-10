Nem tudja L. Simon László, miért kaptak 135 milliós EU-s támogatást a családi cégei

35 millió forint EU-s támogatást nyert L. Simon László feleségének két agrárcége – derítette ki a Blikk.

A hivatalos kormányzati honlap adatbázisa szerint L. Simon László fideszes parlamenti képviselő két családi érdekeltsége, a Simon és Simon Kft. 32 millió forintot, az Agárdi Aratrum Kft. pedig csaknem 103 milliót nyert az agrár-környezetgazdálkodási (AKG) pályázaton. A közzétett adatok szerint a cég júliusban nyerte el a támogatást, míg az utóbbi szeptemberben.

A lap először a fideszes képviselőt kérdezte, L. Simon László azzal rázta le az őt megkereső újságírót, hogy:

nekem erről nincs információm. Nem is foglalkozom a cégek pénzügyeivel. Én nem kaptam semmilyen támogatást, nem is igényeltem.

Majd a cégügyekkel foglalkozó feleségét kérdezték:

Nem igazán világos, hogy milyen alapon kérdezi meg két magáncég törvényesen felvett támogatásait

– nyilatkozta az ügyet feltáró Blikknek L. Simon László felesége, miután a fideszes politikus azt állította, hogy neki nincs információja a támogatásokról, nem kapott, és nem is igényelt uniós pénzeket. L. Simon László papíron évekkel ezelőtt kiszállt a vállalkozásokból, amelyek azóta a felesége neve alatt működnek. Az Agárdi Aratrumban azonban október elejétől újra tulajdonos lett a politikus is.

Vass Eszter, L. Simon László felesége azt állította a lapnak, hogy szeptemberben nem nyertek támogatást, ezért úgy véli, a honlapon most közzétett számok több év együttes támogatásának az összegei lehetnek, amelyekbe beletartoznak a művelésbe vont területek után automatikusan járó területalapú és zöldítési, illetve az AKG-támogatások is. Utóbbit ugyanis öt évre ítélik meg és éves bontásban fizetik ki, a pontos összeget pedig csak a támogatási időszak végén látják, hiszen változhatnak a területi adatok és az elszámolás alapját képező euró árfolyama is.

L. Simon László felesége szerint a két cég az elmúlt években összesen 29,3 millió forint területalapú támogatást kapott, zöldítésre 15 milliót, gyümölcstermesztésre 5,8 milliót, extenzív termesztésre 5,7 milliót, az AKG részeként pedig 76,5 milliót.

A képviselő és családja már korábban is jól hasított az uniós pályázatokon, százmilliókat nyertek legkülönfélébb jogcímeken. A 24.hu felidézi, hogy az egykori fitneszedző feleség 281 millió forintért vett földeket az állami árverésen, de nyertek bő 45 milliót panziófejlesztésre is.

Borítókép: L. Simon László Fotó: MTI/Soós Lajos