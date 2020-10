A dagadt sün a jó sün, békén kell hagyni!

A felesleges befogás, szállítás nemcsak kényelmetlenséget okoz a sünöknek, hanem olyan kockázatokat, amelyeket csak indokolt esetben érdemes vállalni

– olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert friss közleményében.

Majd emlékeztetnek: az állatkert vadállatmentő központjába bevitt sünök egyharmadának semmi baja nem volt. Az állatkert nemcsak a sünök mentésére szeretné felhívni a figyelmet, hanem arra is, hogy csak azokat a sünöket mentsük, amelyek rászorulnak. A közlemény tájékoztat, hogy kizárólag a 300 gramm alatti állatokat kell bevinni, mert az azt meghaladó súlyú sünik már elérték a téli álomhoz szükséges tápláltságot.

Ha egy sün november elejéig nem éri el a 300 grammos súlyt, szervezetének nem lesz elég tartaléka ahhoz, hogy a téli álom időszakát átvészelje, és ezért emberi segítségre van szüksége. Az ennél nagyobb, termetesebb sünöket azonban ilyen ok miatt felesleges összeszedni, sőt az indokolatlan »zaklatás« még árthat is nekik, így velük akkor tesszük a legjobbat, ha békén hagyjuk őket

– írják a közleményben.

Fotó: Fővárosi Állat- és Növénykert

Többször történt már olyan is, hogy valaki azért vitt be sünt, mert erdőben találta, így az állatkert munkatársainak el kellett magyarázniuk, hogy az erdő a sün természetes élőhelye, ahol alapesetben könnyen boldogul emberi segítség nélkül is. A közlemény szerint Budapest közparkjaiból sem érdemes bevinni az állatokat, mivel ezek a területek is kiváló élőhelyül szolgálnak számukra.