Megszólalt az MSZP-s képviselő, már a pártban is van halálos áldozata a koronavírusnak

Az ATV híradója megkérdezte a politikai pártokat, hogy vannak-e koronavírus-fertőzött tagjaik, miután még mindig nem lehet tudni, hogy a miniszterelnök koronavírusos-e.

Az MSZP-től Komjáthi Imre országgyűlési képviselő azt a tájékoztatást adta, hogy jelenleg is vannak tagok karanténban, de már korábban is volt már erre példa frakciótagok és vezetők esetében is.

Sajnos a legszomorúbb az, hogy tagjaink között már halálos áldozatot is szedett a vírus

– közölte a politikus.